الشرطة البرازيلية تفتش منزل نجل الرئيس السابق فى إطار تحقيق بتهمة التجسس

MENAFN - Youm7) فتشتالشرطة الفيدرالية البرازيلية ، منزل ومكتب عضو مجلس مدينة ريو دى جانيرو، كارلوس بولسونارو، أحد أبناء الرئيس السابق جاير بولسونارو، في إطار تحقيق بتهمة التجسس غير القانوني خلال فترة ولاية والده (2019-2022) ضد المعارضة.

وقالت صحيفة انفوباى الارجنتينية إنه يعد هذا الإجراء استمرارًا للعملية التي تم تنفيذها لتفكيك شبكة تجسس فيها أعضاء من المخابرات البرازيلية (أبين) والشرطة الفيدرالية بشكل غير منتظم على معارضة

بولسونارو .

وأكدت شرطة

ريو دى جانيرو

أن الشرطة فتشت مكتب كارلوس بولسونارو لمدة ساعتين، بحثا عن الادلة، وبالمثل، داهمت الشرطة منزل رئيس البلدية، في ريو أيضًا، صادرت وثائق وعدة أجهزة كمبيوتر، واحدة على الأقل من أبين، فى عناوين أخرى تم تفتيشها أمس الاثنين، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

كما نفذ مذكرة تفتيش في المنزل الذي تملكه عائلة بولسونارو في أنجرا دوس ريس، على ساحل ريو، حيث أجرى الرئيس السابق بثًا مباشرًا على شبكات التواصل الاجتماعي في اليوم السابق، بصحبة ثلاثة من أبنائه: السيناتور فلافيو ونائب إدواردو وكارلوس نفسه.

ويعتبر جايير بولسونارو من الحزب الليبرالي (PL) وابنه كارلوس بولسونارو يحضران مناظرة رئاسية قبل الانتخابات الوطنية، في ريو دي جانيرو، البرازيل، 29 سبتمبر 2022.

وأفاد محامي بولسونارو والمتحدث باسمه، فابيو واجنجارتن، أن الرئيس السابق وأطفاله لم يكونوا في منزل أنجرا وقت عمليات التفتيش لأنهم خرجوا للصيد مع بعض الأصدقاء.

وتشتبه السلطات البرازيلية في أن كارلوس بولسونارو كان أحد متلقي المعلومات التي حصل عليها أبين بشكل غير قانوني، بحسب الصحافة البرازيلية.

كما يتم التحقيق مع المستشار البالغ من العمر 41 عامًا في قضية أخرى، بتهمة تحويل الموارد العامة من خلال توظيف مستشارين.

في المجمل، أصدرت الشرطة الفيدرالية تسعة أوامر تفتيش في مدن أنجرا دوس ريس، وريو دي جانيرو ، وبرازيليا، وفورموزا، والسلفادور.

وتتم معالجة القضية في المحكمة العليا وتستهدف بشكل مباشر النائب الفيدرالي ألكسندر راماجيم، وهو حليف مهم وشريك في الدين لبولسونارو الذي كان رئيسًا لأبين خلال إدارة الرئيس السابق.



