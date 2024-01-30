الشرطة البرازيلية تفتش منزل نجل الرئيس السابق فى إطار تحقيق بتهمة التجسس

(MENAFN
- Youm7) فتشت
الشرطة الفيدرالية البرازيلية ، منزل ومكتب عضو مجلس مدينة ريو دى جانيرو، كارلوس بولسونارو، أحد أبناء الرئيس السابق جاير بولسونارو، في إطار تحقيق بتهمة التجسس غير القانوني خلال فترة ولاية والده (2019-2022) ضد المعارضة.
وقالت صحيفة انفوباى الارجنتينية إنه يعد هذا الإجراء استمرارًا للعملية التي تم تنفيذها لتفكيك شبكة تجسس فيها أعضاء من المخابرات البرازيلية (أبين) والشرطة الفيدرالية بشكل غير منتظم على معارضة
بولسونارو .
وأكدت شرطة
ريو دى جانيرو
أن الشرطة فتشت مكتب كارلوس بولسونارو لمدة ساعتين، بحثا عن الادلة، وبالمثل، داهمت الشرطة منزل رئيس البلدية، في ريو أيضًا، صادرت وثائق وعدة أجهزة كمبيوتر، واحدة على الأقل من أبين، فى عناوين أخرى تم تفتيشها أمس الاثنين، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.
كما نفذ مذكرة تفتيش في المنزل الذي تملكه عائلة بولسونارو في أنجرا دوس ريس، على ساحل ريو، حيث أجرى الرئيس السابق بثًا مباشرًا على شبكات التواصل الاجتماعي في اليوم السابق، بصحبة ثلاثة من أبنائه: السيناتور فلافيو ونائب إدواردو وكارلوس نفسه.
ويعتبر جايير بولسونارو من الحزب الليبرالي (PL) وابنه كارلوس بولسونارو يحضران مناظرة رئاسية قبل الانتخابات الوطنية، في ريو دي جانيرو، البرازيل، 29 سبتمبر 2022.
وأفاد محامي بولسونارو والمتحدث باسمه، فابيو واجنجارتن، أن الرئيس السابق وأطفاله لم يكونوا في منزل أنجرا وقت عمليات التفتيش لأنهم خرجوا للصيد مع بعض الأصدقاء.
وتشتبه السلطات البرازيلية في أن كارلوس بولسونارو كان أحد متلقي المعلومات التي حصل عليها أبين بشكل غير قانوني، بحسب الصحافة البرازيلية.
كما يتم التحقيق مع المستشار البالغ من العمر 41 عامًا في قضية أخرى، بتهمة تحويل الموارد العامة من خلال توظيف مستشارين.
في المجمل، أصدرت الشرطة الفيدرالية تسعة أوامر تفتيش في مدن أنجرا دوس ريس، وريو دي جانيرو ، وبرازيليا، وفورموزا، والسلفادور.
وتتم معالجة القضية في المحكمة العليا وتستهدف بشكل مباشر النائب الفيدرالي ألكسندر راماجيم، وهو حليف مهم وشريك في الدين لبولسونارو الذي كان رئيسًا لأبين خلال إدارة الرئيس السابق.
MENAFN30012024000132011024ID1107785390
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.