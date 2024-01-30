تقرير أولى: القوات الأمريكية ظنت أن مسيرة البرج 22 تابعة لهم

MENAFN - Youm7) قال مسئولون أمريكيون إن القوات الأمريكية ربما أعتقدت خطأ المسيرة المعادية التى قتلت ثلاثة من الجنود كانت أمريكية، وسمحت لها بالمرور دون قيود إلى القاعدة الموجودة فى الصحراء فى شمال الأردن، مما أسفر أيضا عن إصابة العشرات.





وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، ظهرت تفاصيل هجوم البرج 22 فى الوقت الذى يواجه فيه الرئيس جو بايدن موقفا صعبا، وألقى اللوم على إيران وينظر فى توجيه ضربة للرد بطريقة قوية دون أن يسبب مزيدا من التصعيد للصراع فى غزة.





وذكر المسئولون، الذى رفضوا الكشف عن هويتهم، أن تقريرا مبدئيا وجد أنه فى الوقت الذى كانت فيه مسيرة تابعة "للعدو" تحلق على ارتفاع منخفض، كانت درون أمريكية تعود إلى المنشأة الصغيرة المعروفة باسم البرج 22. ونتيجة لذلك، لم تكن هناك محاولات لإسقاط مسيرة العدو التى ضربت الموقع. وتعرضت إحدى المقطورات التى كان ينام فيها الجنود لأكبر قدر من الضربة، بينما أصيبت المقطورات المحيطة بأضرار محدودة بسبب الانفجار والحطام المتطاير. وعلى الرغم من عدم وجود أنظمة دفاع جوى كبيرة فى البرج 22، إلا أن القاعدة بها أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار مثل طائرات اعتراضية من طراز كويوت بدون طيار.







وإلى جانب القتلى الثلاث فى الهجوم، قال البنتاجون إن أكثر من 40 من القوات قد أصيبوا، أغلبهم بجروح وكدمات وإصابات فى الدماغ وجروج مماثلة. وتم إجلاء ثمانية منهم طبيا، من بينهم ثلاثة تم نقلهم إلى مركز لاندشتول الطبى الإقليمى فى ألمانيا. بينما هناك خمسة آخرين كانت إصابتهم بسيطة، ومن المتوقع أن يعودوا إلى الخدمة قريبا.







وردا على سؤال عما إذا كان الفشل فى إسقاط المسيرة خطأ بشريا، قالت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سين إن القادة المركزية الامريكية لا تزال تقيم الأمر.







وحدد البنتاجون هوية القتلى الثلاث فى الهجوم وهم الرقيب ويليا جيروم ريفيزر، 46 عاما من جورجيا، والجندية كينيدى لادون ساندرز وبريونا الكسوندريا موفيت، وثلاثتهم من جورجيا.







