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بايدن: ترامب سيجرد الأمريكيين من حرياتهم ويحول البلاد لفوضي

1/30/2024 4:31:10 AM
(MENAFN- Youm7) حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء من أن الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، "سيجرد الأمريكيين من حرياتهم وسيحول البلاد إلى فوضى".


وقال بايدن - في خطاب أمام حشد من أنصاره في ساوث كارولينا، التي تشهد انتخابات تمهيدية للحزب الديمقراطي في الثالث من فبراير المقبل - إن "ترامب وحلفاءه مصممون على حرمان الشعب الأمريكي من حرياته، مثل حرية التصويت، كما يتفاخرون بسلب المرأة حريتها في الاختيار، ويخططون الأن لحظر الإجهاض على مستوي البلاد، وقد حذرت من استخدامي لحق النقض ضدهم إذا قاموا بذلك" وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية.


من جانبه، أكد ترامب في ولاية نيفادا - التي تجرى انتخابات تمهيدية للجمهوريين في الثامن من فبراير المقبل - أنه المرشح الجمهوري الأقوي والأقدر على هزيمة بايدن.


ويزور بايدن، ساوث كارولينا لعدة أهداف أهمها: الإعراب عن امتنانه لدعمها له فى الانتخابات السابقة، والسعي للفوز بأصوات الأمريكيين من أصل إفريقي فيها وفي ولايات أخرى.







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