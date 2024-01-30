بايدن: ترامب سيجرد الأمريكيين من حرياتهم ويحول البلاد لفوضي

(MENAFN
- Youm7) حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء من أن الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، "سيجرد الأمريكيين من حرياتهم وسيحول البلاد إلى فوضى".
وقال بايدن - في خطاب أمام حشد من أنصاره في ساوث كارولينا، التي تشهد انتخابات تمهيدية للحزب الديمقراطي في الثالث من فبراير المقبل - إن "ترامب وحلفاءه مصممون على حرمان الشعب الأمريكي من حرياته، مثل حرية التصويت، كما يتفاخرون بسلب المرأة حريتها في الاختيار، ويخططون الأن لحظر الإجهاض على مستوي البلاد، وقد حذرت من استخدامي لحق النقض ضدهم إذا قاموا بذلك" وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية.
من جانبه، أكد ترامب في ولاية نيفادا - التي تجرى انتخابات تمهيدية للجمهوريين في الثامن من فبراير المقبل - أنه المرشح الجمهوري الأقوي والأقدر على هزيمة بايدن.
ويزور بايدن، ساوث كارولينا لعدة أهداف أهمها: الإعراب عن امتنانه لدعمها له فى الانتخابات السابقة، والسعي للفوز بأصوات الأمريكيين من أصل إفريقي فيها وفي ولايات أخرى.
MENAFN30012024000132011024ID1107785388
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.