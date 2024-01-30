وزير خارجية إسبانيا: نواصل دعمنا لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين

MENAFN - Youm7) أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن إسبانيا ستواصل دعمها لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على الرغم من أن 15 دولة قد قطعت بالفعل تمويلها، مما يعرض استمرارية مساعدتها للخطر.

وأشار ألباريس أمام البرلمان الإسبانى، حيث ظهر وهو يعرض برنامج وزارته في المجلس التشريعي الذي بدأ، إلى أن هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة "لا غنى عنها.

وقال "ألباريس" أمام البرلمان: "لن نغر علاقتنا مع الأونروا، وهي وكالة للأمم المتحدة أساسية لمعالجة الوضع الإنساني للفلسطينيين"، وفقا لصحيفة الباييس الاسبانية.

وبين أن إسبانيا ستتابع رغم ذلك التحقيق الداخلي، الذي أعلنت الوكالة الأممية القيام به والنتائج التي قد يؤدي إليها.

وكان

وزير الخارجية الإسبانى، قال فى وقت سابق ، خلال مشاركته فى مؤتمر صحفى بعد الاجتماع مع نظرائه الأوروبيين فى بروكسل إن "إسبانيا ستدعم الاعتراف بفلسطين فى إطار المؤتمر الدولى للسلام الذى دافع عنه الاتحاد الأوروبى ، بناء على طلب مدريد.

كما حث ألباريس على إحراز تقدم في تنظيم مؤتمر دولي للسلام، مصرا على أن هذا سيمهد الطريق للاعتراف بالدولة الفلسطينية. دولة فلسطين ، حسبما قالت صحيفة "إيه بى سى " الإسبانية .

وكان ألباريس قال إن "قتل آلاف الفلسطنيين فى غزة أمر غير مقبولا مضيفا "يجب وقف اطلاق النار واحترام القانون الدولى"، وأضاف "نحتاج إلى حل الدولتين لنشر السلام فى المنطقة".











