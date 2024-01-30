وصول بعثة منتخب مصر مطار القاهرة عقب الخروج من أمم أفريقيا

MENAFN - Youm7) وصلت بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة، منذ قليل قادمة من أبيدجان عقب الخروج من بطولة أمم أفريقيا وتحديدا من دور الـ16 على يد منتخب الكونغو.

وعلّق البرتغاليروي فيتورياالمدير الفني لمنتخب مصر، على وداع الفراعنة لأمم أفريقيا أمام الكونغو بركلات الترجيح في ثمن نهائي البطولة، وقال فيتوريا، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كرة القدم فيها مواجهات سعيدة وأخرى حزينة، اللاعبون جيدون وقدموا ما عليهم، المسئولية تقع على عاتق المدرب، النتيجة لم تكن كما توقعنا".وأضاف: "علينا أن ننظر إلى أهدافنا المستقبلية، ونطوي صفحة البطولة، واجهنا سوء حظ".وودع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية، بضربات الترجيح في المباراة التي جمعت المنتخبين، الأحد الماضى، في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم المقامة في كوت ديفوار منذ 13 يناير الجاري وتنتهي أحداثها 11 فبراير المقبل.وسجل ميشاك إيليا هدف الكونغو الديمقراطية في الدقيقة الـ37 بعد سوء تمركز من مدافعي الفراعنة، وأحرز مصطفى محمد هدف منتخب مصر في الدقيقة الـ45+1 من علامة الجزاء، ليصل لهدفه الرابع في بطولة أفريقيا، وقفز لوصافة ترتيب هدافي أمم أفريقيا 2023.وانتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى 1 / 1 بين منتخبى مصر والكونغو الديمقراطية، قبل أن يلجأ المنتخبان لركلات الجزاء الترجيحية، التي ابتسمت لصالح منتخب الفهود.وضم تشكيل منتخب مصر لمواجهة الكونغو كلا من: "حراسة المرمي: محمد أبو جبل، في خط الدفاع: أحمد فتوح وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى، في خط الوسط: محمد الننى وحمدى فتحى ومروان عطية، وفي خط الهجوم: تريزيجيه وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد".