Tuesday, 30 January 2024 01:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخب الهوكى الخماسى يخسر أمام بولندا فى ربع نهائى كأس العالم

1/30/2024 4:31:06 AM
(MENAFN- Youm7)
خسر منتخب الهوكى الخماسى
أمام نظيره البولندي بنتيجة 2 / 1 فى ربع نهائى بطولة
كأس العالم
المقامة فى سلطنة عمان .



وحقق منتخب مصر للهوكى الخماسى الفوز على نظيره السويسرى بنتيجة 9/1 فى ثالث مواجهاته ببطولة كأس العالم أمس، ليتأهل لربع النهائى.



وكان منتخب الهوكى الخماسى، قد حقق على نظيره جاميكا بنتيجة 10 / 2 فى أول مواجهاته،
قبل الفوز على الهند فى الفترة
8/6.



وتضم قائمة اللاعبين كلا من: أحمد عبد الحكيم النجارعمرو سيد محمد وكريم عاطف وحسام رجب الدين ومصطفى رجب ومحمود حسين ومحمد نصر وأحمد محمد علي الجنايني ومحمد مجدي عبد السلام ومحمد السيد ادريس.




واحتل منتخب الهوكى للرجال مؤخرا المركز الخامس فى تصفيات الاتحاد الدولى المؤهلة لأولمبياد باريس، بعد الفوز على اليابان فى تحديد المراكز بنتيجة 5/1، وعلى النمسا فى مباراة
بنتيجة 4/3.



وباحتلال هذا المركز لم يتمكن المنتخب الوطنى من التأهل لأولمبياد باريس، فى ظل تأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.



وخسر منتخب مصر للهوكى أمام نظيره إسبانيا صاحب الأرض بنتيجة 8/1، فى ثالث مواجهاته بالتصفيات بعد الخسارة من النمسا بنتيجة 2/0 فى ثانى مواجهات التصفيات بالدور الأول.



وبدأ منتخب مصر للهوكى مشوار التصفيات بالتعادل مع كوريا الجنوبية بنتيجة 4 /4.



وخسر منتخب الهوكى فى نوفمبر الماضى أمام نظيره جنوب أفريقيا، صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 2/1 فى نهائى بطولة أمم أفريقيا بجنوب أفريقيا والمؤهلة لأولمبياد باريس، ليلجأ إلى المشاركة فى التصفيات.












MENAFN30012024000132011024ID1107785385

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث