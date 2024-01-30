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جهاز المصرى يدعم محمود حمادة بعد خروج الفراعنة من أمم أفريقيا

1/30/2024 4:31:06 AM
(MENAFN- Youm7)
حرص الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، على دعم محمود حمادة لاعب وسط النادي البورسعيدي ومنتخب مصر، عقب خروج الفراعنة من كأس الأمم الأفريقية، وتواصل جهاز المصري مع اللاعب لمؤازرته خاصة بعد الفرصة التي أهدرها في لقاء الكونغو.



وينتظم محمود في مران الفريق البورسعيدي، عقب مباراة بيراميدز المرتقبة في كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم والتي تجمع الفريقين يوم الخميس المقبل، بمنافسات الدور ربع النهائي.



وعاد محمود حمادة إلى القاهرة صباح الثلاثاء، ضمن بعثة المنتخب الوطني القادمة من كوت ديفوار، وذلك بعد خروج المنتخب الوطني من دور الـ 16 للبطولة عقب الهزيمة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية الديمقراطية 7-8، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل بنتيجة1-1.



وكان محمود حمادة قد أهدر واحدة من أخطر فرص اللقاء التي أتيحت للمنتخب الوطني أمام الكونغو، بعدما انفرد بالمرمى قبل أن يتدخل الدفاع.



وقرر الجهاز الفني للمصري بقيادة علي ماهر، منح محمود حمادة راحة عقب عودته من كوت ديفوار على أن ينتظم في مران الفريق عقب مواجهة بيراميدز المرتقبة.



وقرر النادي المصري، صرف مكافأة إجادة للاعبي الفريق بعد التأهل إلى ربع نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على المقاولون العرب في الجولة الأولى بهدف نظيف، ثم التعادل بهدفين لمثلهما أمام البنك الأهلي، وأخيراً الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف.



جاء قرار المصري بعد توصية من علي ماهر المدير الفني للفريق، وذلك لتحفيز اللاعبين قبل خوض منافسات الدور ربع النهائي والتي تجمع المصري بنظيره بيراميدز مساء الخميس المقبل.












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