جهاز المصرى يدعم محمود حمادة بعد خروج الفراعنة من أمم أفريقيا

(MENAFN
- Youm7)
حرص الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، على دعم محمود حمادة لاعب وسط النادي البورسعيدي ومنتخب مصر، عقب خروج الفراعنة من كأس الأمم الأفريقية، وتواصل جهاز المصري مع اللاعب لمؤازرته خاصة بعد الفرصة التي أهدرها في لقاء الكونغو.
وينتظم محمود في مران الفريق البورسعيدي، عقب مباراة بيراميدز المرتقبة في كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم والتي تجمع الفريقين يوم الخميس المقبل، بمنافسات الدور ربع النهائي.
وعاد محمود حمادة إلى القاهرة صباح الثلاثاء، ضمن بعثة المنتخب الوطني القادمة من كوت ديفوار، وذلك بعد خروج المنتخب الوطني من دور الـ 16 للبطولة عقب الهزيمة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية الديمقراطية 7-8، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل بنتيجة1-1.
وكان محمود حمادة قد أهدر واحدة من أخطر فرص اللقاء التي أتيحت للمنتخب الوطني أمام الكونغو، بعدما انفرد بالمرمى قبل أن يتدخل الدفاع.
وقرر الجهاز الفني للمصري بقيادة علي ماهر، منح محمود حمادة راحة عقب عودته من كوت ديفوار على أن ينتظم في مران الفريق عقب مواجهة بيراميدز المرتقبة.
وقرر النادي المصري، صرف مكافأة إجادة للاعبي الفريق بعد التأهل إلى ربع نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على المقاولون العرب في الجولة الأولى بهدف نظيف، ثم التعادل بهدفين لمثلهما أمام البنك الأهلي، وأخيراً الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف.
جاء قرار المصري بعد توصية من علي ماهر المدير الفني للفريق، وذلك لتحفيز اللاعبين قبل خوض منافسات الدور ربع النهائي والتي تجمع المصري بنظيره بيراميدز مساء الخميس المقبل.
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