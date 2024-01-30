سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 60ر1 دولار ليبلغ 31ر85 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 1 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 60ر1 دولار ليبلغ 31ر85 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الإثنين مقابل 71ر83 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 15ر1 دولار لتبلغ 40ر82 دولار للبرميل في حين انخفضت الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23ر1 دولار لتبلغ 78ر76 دولار. (النهاية) خ م / ت م
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