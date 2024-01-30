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الدولار الأمريكي يستقر عند 307ر0 دينار واليورو ينخفض إلى 333ر0

1/30/2024 4:30:57 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 1 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 307ر0 دينار فيما انخفض سعر صرف اليورو إلى مستوى 333ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 390ر0 دينار كما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 20ر0 في المئة إلى مستوى 356ر0 دينار والين الياباني إلى مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)

م ك ع / م غ ع




MENAFN30012024000071011013ID1107785380

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