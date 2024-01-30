الكويت تحتفل غدا برفع العلم إيذانا بانطلاق الاحتفالات بالأعياد الوطنية

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من شيماء الرويشد

(تقرير إخباري) الكويت – 30 – 1 (كونا) –- تحتفل دولة الكويت غدا الأربعاء بمراسم رفع العلم تحت رعاية وحضور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان العامر إيذانا ببدء احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية.

ويأتي انطلاق الاحتفال بالذكرى الـ 63 للعيد الوطني والـ 33 ليوم التحرير هذا العام مع بداية عهد متجدد ومسيرة مشرقة بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي تسلم راية قيادة البلاد نحو آفاق جديدة من مسيرة التنمية والتطوير خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.

وهذه المناسبة الوطنية غالية على قلوب الكويتيين برؤية علم الكويت يرفرف عاليا خفاقا وهي مدعاة إلى الفخر والاعتزاز مستذكرين الإنجازات العظيمة التي حققها أبناء الوطن في جميع الميادين والمحافل الدولية واستكمالا لمسيرة التطور والإنجاز تحت قيادة سموه الحكيمة إضافة إلى أنها مناسبة لتجديد الولاء والانتماء للوطن العزيز.

وشهد علم الكويت الرسمي مراحل تغيير عديدة إلى أن تم اعتماده بشكله الحالي بصدور المرسوم الأميري بهذا الشأن في 7 سبتمبر 1961 ليرفع على المؤسسات والدوائر الحكومية في 24 نوفمبر 1961 للمرة الأولى في مراسم احتفالية مهيبة عمت البلاد.

وبمناسبة رفع العلم تستحضر الكويت كلمات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في نطقه السامي بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في 20 ديسمبر 2023 حين قال "إن الحكمة تقتضي منا إدراك عظم وحجم المسؤولية والتمسك بالوحدة الوطنية التي هي ضمان البقاء بعد الله".

وأكد سموه كذلك ضرورة التحاور وتبادل الرأي والمشورة والنصيحة والسعي لإشاعة أجواء التفاؤل وبث روح الأمل لتحقيق الطموح المنشود.

وبهذه المناسبة ستشهد محافظات الكويت الست مراسم رفع العلم في أجواء احتفالية بهيجة معلنة بدء الفعاليات والأنشطة الوطنية في أرجاء البلاد وتزيين الشوارع والمباني بصور سمو أمير البلاد وعلم الكويت في مشاهد تعكس البهجة والفخر بهاتين المناسبتين العزيزتين على القلوب.

وفي هذه الأجواء الوطنية البهيجة ترتدي الكويت ثوب الفرح وتتزين بأبهى حلتها لاستقبال الذكرى الـ63 للعيد الوطني الذي استقلت فيه الكويت ومشت بخطى ثابتة لتضع بصمتها في المحافل الدولية وإقامة العلاقات الوثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة وسعيها لتحقيق الأمن والسلام بفضل سياستها الرائدة في التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية و الدولية.

كما تستذكر الكويت في ذكرى تحريرها الـ33 أبناءها الشهداء الأبطال الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء وسطروا تضحياتهم في سبيل تحرير البلاد من الغزاة المعتدين.

وتتجلى هذه المناسبة في مظاهرها المختلفة التي تستهدف تدعيم أواصر الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الشعب الكويتي مستلهمين منها العبر والمعاني السامية ومستذكرين كفاح الآباء والأجداد الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره. (النهاية) ش ر / م غ ع