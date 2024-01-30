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وكيل (الدفاع): العلاقات الكويتية - البريطانية تشكل ترابطا استراتيجيا تاريخيا في تطور دائم

1/30/2024 4:30:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 30 – 1 (كونا) –- أكد وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح أن العلاقات الكويتية - البريطانية تشكل ترابطا استراتيجيا تاريخيا في تطور دائم منذ عقود بنيت دعائمها على التعاون في جميع المجالات أبرزها الأمني والدفاعي.
ونقل بيان صحفي لوزارة الدفاع اليوم الثلاثاء عن الشيخ عبدالله الصباح قوله بمناسبة مشاركته في احتفال السفارة البريطانية لدى البلاد بالذكرى الـ125 لإقامة العلاقات بين البلدين الصديقين إن العلاقات التاريخية الكويتية - البريطانية على مدار الـ125 عاما بنيت دعائمها على الشراكة والصداقة والتعاون في جميع المجالات لاسيما الأمن والدفاع والاستثمار والثقافة والتعليم.
وأوضح أن أطر تعزيز التعاون في المجال الدفاعي مستمرة لاسيما في مجال التعليم والتدريبات العسكرية المشتركة مما يعكس العلاقة العسكرية المتميزة بين البلدين الصديقين.
وكانت السفارة البريطانية أقامت أمس الاثنين حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ125 لإقامة العلاقات بين البلدين الصديقين بحضور شخصيات رسمية وشعبية وكبار المسؤولين تقدمهم وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مكتب مجلس الوزراء عضو البرلمان في المملكة المتحدة أوليفر داودن ونائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية.
وحضر الاحتفال من وزارة الدفاع الوكيل المساعد للتجهيز الخارجي والوكيل المساعد للتخطيط ونظم المعلومات بالتكليف الشيخة الدكتورة شمايل أحمد خالد الصباح وعدد من قيادات ضباط الجيش. (النهاية)

ع ح ك / م ن ف




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