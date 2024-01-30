وكيل (الدفاع): العلاقات الكويتية - البريطانية تشكل ترابطا استراتيجيا تاريخيا في تطور دائم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 30 – 1 (كونا) –- أكد وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح أن العلاقات الكويتية - البريطانية تشكل ترابطا استراتيجيا تاريخيا في تطور دائم منذ عقود بنيت دعائمها على التعاون في جميع المجالات أبرزها الأمني والدفاعي.
ونقل بيان صحفي لوزارة الدفاع اليوم الثلاثاء عن الشيخ عبدالله الصباح قوله بمناسبة مشاركته في احتفال السفارة البريطانية لدى البلاد بالذكرى الـ125 لإقامة العلاقات بين البلدين الصديقين إن العلاقات التاريخية الكويتية - البريطانية على مدار الـ125 عاما بنيت دعائمها على الشراكة والصداقة والتعاون في جميع المجالات لاسيما الأمن والدفاع والاستثمار والثقافة والتعليم.
وأوضح أن أطر تعزيز التعاون في المجال الدفاعي مستمرة لاسيما في مجال التعليم والتدريبات العسكرية المشتركة مما يعكس العلاقة العسكرية المتميزة بين البلدين الصديقين.
وكانت السفارة البريطانية أقامت أمس الاثنين حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ125 لإقامة العلاقات بين البلدين الصديقين بحضور شخصيات رسمية وشعبية وكبار المسؤولين تقدمهم وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مكتب مجلس الوزراء عضو البرلمان في المملكة المتحدة أوليفر داودن ونائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية.
وحضر الاحتفال من وزارة الدفاع الوكيل المساعد للتجهيز الخارجي والوكيل المساعد للتخطيط ونظم المعلومات بالتكليف الشيخة الدكتورة شمايل أحمد خالد الصباح وعدد من قيادات ضباط الجيش. (النهاية)
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