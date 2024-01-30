البحرية الهندية تنقذ سفينتي صيد وطاقميهما من قراصنة صوماليين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 30 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الهندية اليوم الثلاثاء ان سفينة البحرية الهندية (سوميترا) قامت بإنقاذ سفينتي صيد مختطفتين وطاقميهما المكونين من 36 فردا من قراصنة صوماليين.
وذكرت الوزارة في بيان ان (سوميترا) احبطت في عمليتين مختلفتين خلال يومين اختطاف سفينتي صيد تحملان العلم الايراني هما سفينة (ايمان) وإنقاذ طاقمها المكون من (17 مواطنا إيرانيا) وسفينة (النعيمي) وعلى متنها (19 مواطنا باكستانيا).
واستجابت السفينة الحربية في 28 يناير لنداء استغاثة بشأن اختطاف سفينة الصيد (إيمان) والتي صعد عليها القراصنة واحتجزوا طاقمها رهائن.
وفي وقت لاحق اعترضت سفينة الصيد الأخرى (النعيمي) بعد ان صعد عليها قراصنة واحتجزوا طاقمها (19 مواطنا باكستانيا) رهائن امس الاثنين.
وذكر البيان ان (سوميترا) تمكنت على مدار أقل من 36 ساعة من خلال جهود سريعة ومستمرة ومتواصلة من إنقاذ سفينتي الصيد وطاقميهما في جنوب بحر العرب على بعد حوالي 850 ميلا بحريا غرب كوتشي.
وأضاف البيان ان البحرية الهندية أثبتت مرة اخرى التزامها في المنطقة بالعمل ضد جميع التهديدات البحرية من أجل ضمان سلامة جميع البحارة والسفن في البحر. (النهاية)
ا ت ك / ش م ع
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