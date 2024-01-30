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البحرية الهندية تنقذ سفينتي صيد وطاقميهما من قراصنة صوماليين

1/30/2024 4:30:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 30 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الهندية اليوم الثلاثاء ان سفينة البحرية الهندية (سوميترا) قامت بإنقاذ سفينتي صيد مختطفتين وطاقميهما المكونين من 36 فردا من قراصنة صوماليين.
وذكرت الوزارة في بيان ان (سوميترا) احبطت في عمليتين مختلفتين خلال يومين اختطاف سفينتي صيد تحملان العلم الايراني هما سفينة (ايمان) وإنقاذ طاقمها المكون من (17 مواطنا إيرانيا) وسفينة (النعيمي) وعلى متنها (19 مواطنا باكستانيا).
واستجابت السفينة الحربية في 28 يناير لنداء استغاثة بشأن اختطاف سفينة الصيد (إيمان) والتي صعد عليها القراصنة واحتجزوا طاقمها رهائن.
وفي وقت لاحق اعترضت سفينة الصيد الأخرى (النعيمي) بعد ان صعد عليها قراصنة واحتجزوا طاقمها (19 مواطنا باكستانيا) رهائن امس الاثنين.
وذكر البيان ان (سوميترا) تمكنت على مدار أقل من 36 ساعة من خلال جهود سريعة ومستمرة ومتواصلة من إنقاذ سفينتي الصيد وطاقميهما في جنوب بحر العرب على بعد حوالي 850 ميلا بحريا غرب كوتشي.
وأضاف البيان ان البحرية الهندية أثبتت مرة اخرى التزامها في المنطقة بالعمل ضد جميع التهديدات البحرية من أجل ضمان سلامة جميع البحارة والسفن في البحر. (النهاية)

ا ت ك / ش م ع


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