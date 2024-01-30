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مجلس حزب المحافظين للشرق الاوسط يرحب بانطلاق احتفالات الذكرى ال125 للشراكة الكويتية - البريطانية

1/30/2024 4:30:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 30 - 1 (كونا) -– رحب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بانطلاق احتفالات ذكرى مرور 125 عاما على الشراكة الكويتية - البريطانية مستذكرا الخطاب الذي ألقاه في مجلس الأمة الكويتي عام 2011 حين زار الكويت أثناء توليه منصب رئاسة الوزراء.
جاء ذلك في الاستقبال السنوي للسفراء العرب الذي أقامه مجلس حزب المحافظين للشرق الأوسط برعاية سفارة دولة الكويت في المملكة المتحدة مساء أمس الاثنين والتي تم خلالها الترحيب بانطلاق احتفالات ذكرى مرور 125 عاما على الشراكة الكويتية - البريطانية.
وتقدم كاميرون بجزيل الشكر لسفارة دولة الكويت لدى المملكة المتحدة وسفيرها بدر العوضي على رعاية الاستقبال السنوي للسفراء العرب في هذا العام.
وأكد كاميرون على علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بريطانيا بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكل دول الشرق الاوسط قائلا اننا "تمكنا من تعزيز علاقاتنا مع دول الخليج في مجالات التجارة والدفاع ويتعين عمل المزيد وأعتقد ان مجلس حزب المحافظين للشرق الاوسط يؤدي دورا محوريا في جمع السياسيين البريطانيين مع قياديين من المنطقة".
وفيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة شدد على أهمية العمل أولا على توفير مساعدات إنسانية لسكان القطاع موضحا أنه عين مبعوثا خاصا اثناء زيارته إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي للوقوف على جميع الأسباب التي تحول دون وصول المساعدات للمنكوبين على مدار الأسبوع لاسيما توفير الماء والكهرباء.
وأوضح ان الخطوة التالية بشأن قطاع غزة هي وقف إطلاق النار وضمان استمراره سنوات والعمل على ايجاد حل سياسي سلمي عبر العمل مع الشركاء والحلفاء لضمان مستقبل أفضل لكلا الجانبين وايجاد إمكانية حقيقية لحل الدولتين وتأسيس دولة فلسطينية.
ومن جهته قال عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة الشيخ فواز آل خليفة ان مجلس حزب المحافظين للشرق الاوسط ساهم وعلى مدى أربعين عاما في بناء علاقات مع دول منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا مؤكدا ان دور مجلس حزب المحافظين اليوم يكتسب أهمية أكبر من ذي قبل حينما تكون الصداقة العربية - البريطانية أداة لاستعادة السلام ما يعني إنهاء عاجلا للنزاع في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية ومضاعفة الجهود من اجل التوصل إلى حل الدولتين.
وثمن آل خليفة الجهود البريطانية الدبلوماسية الرامية لحل هذه القضية متمنيا ان تثمر جهود وزير الخارجية البريطاني التوصل إلى هدنة إنسانية ووضع حد لدائرة العنف والتركيز على حل الدولتين.
وأعرب عن ثقته بأن تعاون الجانبين العربي والبريطاني الاستراتيجي سوف يستمر في خدمة الجانبين.
وقال الرئيس الشرفي لمجلس حزب المحافظين اللورد نيكولاس سوميس "في هذا العام نستذكر بداية التأسيس الرسمي للعلاقات الدبلوماسية الكويتية - البريطانية" مشيرا إلى إعلان البلدين العام الحالي 2024 عام الشراكة الكويتية - البريطانية.
كما تقدم بخالص الشكر إلى سفارة دولة الكويت في المملكة المتحدة لرعايتها لاستقبال السفراء لهذا العام وخص بالشكر السفير بدر العوضي.
وأضاف "في هذه الاوقات العصيبة نؤكد أهمية حكم القانون الدولي واحترام المؤسسات الدولية التي تحافظ على النظام الدولي".
وتوجه بالشكر لعميد السلك الدبلوماسي العربي سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة الشيخ فواز آل خليفة لإبراز روابط الصداقة والتاريخ والمصالح المشتركة التي وحدت بريطانيا ودول المنطقة منذ زمن طويل مثمنا العمل الذي يبذله هو وزملاؤه السفراء للحفاظ على هذه الروابط.
من جهته أشاد عضو البرلمان البريطاني روب بتلر بالعلاقات مع دولة الكويت قائلا انها "اصبحت على قدر كبير من الأهمية ونحن نحتفل الآن بمرور 125 عاما على علاقتنا الثنائية القوية".
وشدد على أهمية تبادل الحوار مع ممثلي السلك الدبلوماسي العربي في "محاولة للعثور على جذور سلام طويل الأمد في المنطقة التي شهدت نزاعات كثيرة".
حضر الاستقبال الذي اقيم في مقر مجلس العموم البريطاني عدد من السفراء العرب وأعضاء البرلمان البريطاني ووزراء بريطانيون سابقون وحاليون. (النهاية)

ن ب ش / ن س ع



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