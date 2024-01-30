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جامعة الكويت: قبول 47 من الطلبة الأجانب الدارسين على نفقتهم الخاصة للفصل الدراسي الثاني 2024/2023

1/30/2024 4:30:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 1 (كونا) -- أعلنت جامعة الكويت اليوم الثلاثاء قبول 47 طالبا وطالبة من الطلبة الأجانب الدراسين على نفقتهم الخاصة المتقدمين إليها للفصل الدراسي الثاني 2024/2023.
وقال القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور فاضل عزيز في تصريح صحفي إنه تم قبول هؤلاء الطلبة في كلية العلوم الإدارية وهم من خريجي المرحلة الثانوية من مختلف الجنسيات ممن يسمح لهم الالتحاق بالجامعة وفق قواعد قبول خريجي المرحلة الثانوية.
وأوضح عزيز أن قبول الطلبة الأجانب الدراسين على نفقتهم الخاصة تم وفق ترتيب رغباتهم في ضوء العدد المعتمد للقبول في كلية العلوم الإدارية ووفق قرار مجلس الجامعة ومجلس الجامعات الحكومية مع الأخذ بعين الاعتبار الحدود الدنيا لقبول الطلبة الكويتيين في الكلية وسياسة القبول للعام الجامعي 2023/2024.
وذكر بهذا الشأن أنه يشترط لقبول أي طالب غير كويتي في أي من تخصصات الجامعة ألا تقل نسبته في شهادة الثانوية أو معدله المكافئ عن أدنى نسبة للطلبة الكويتيين المقبولين في نفس التخصص.
وأوضح أنه سيتم إرسال رسائل نصية قصيرة عبر الهواتف النقالة لجميع الطلبة المقبولين محددا فيها التخصص الذي تم قبول الطالب فيه وسيكون اعتماد القبول (أونلاين) من خلال الدخول على موقع نظام القبول الإلكتروني
وبين أنه يمكن لجميع الطلبة الذين قدموا طلبات الالتحاق معرفة نتيجة قبولهم من خلال الدخول على موقع تقديم طلبات الالتحاق الإلكتروني المشار إليه أعلاه مهنئا الطلبة المقبولين وذويهم على قبولهم في الجامعة وتمنى للطلبة مسيرة دراسية موفقة. (النهاية)

ا س ع / م ن ف




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