Tuesday, 30 January 2024 01:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الصحة: الذكاء الاصطناعي ركيزة لتطوير النظم الصحية والتعامل مع التحديات الطبية

1/30/2024 4:30:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 30 – 1 (كونا) -– قال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الثلاثاء إن الصحة الرقمية وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي أصبحت ركيزة أساسية لتطوير النظم الصحية والتعامل مع التحديات الطبية المعاصرة مؤكدا أهمية الوقاية والعلاج بكفاءة عالية وتكلفة مقبولة.
جاء ذلك في كلمة الوزير العوضي خلال افتتاحه المؤتمر الدولي الـ16 للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بعنوان (الذكاء الاصطناعي تعزيز الصحة..وتحقيق لمقاصد الشريعة الإسلامية) وتقيمه المنظمة تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمشاركة 17 دولة.
وأضاف العوضي في كلمته ممثلا راعي المؤتمر أن التطور الهائل في تطبيقات الذكاء الاصطناعي خاصة في القطاع الطبي يعتبر تحولا جذريا يحمل في طياته إمكانات لا محدودة لتحسين جودة الحياة.
وأوضح أن المؤتمر ليس فقط منصة للحوار العلمي والتقني إنما فرصة للتأمل في كيفية توجيه هذه التقنيات نحو خدمة الإنسانية وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي بإمكانياته الهائلة يحمل الوعد بتعزيز الصحة العامة وحفظ النفس والنسل والمال والعقل والدين.
وذكر أنه لا يمكن تجاهل التحديات والمخاطر المصاحبة للذكاء الاصطناعي من استخدامات غير أخلاقية ومخاطر تهدد الأمن والسلام الانساني حذرت منها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وخبراء الذكاء الاصطناعي أنفسهم مما يحتم على المنظمة السعي لوضع ضوابط شرعية وصحية لضمان استخدام هذه التقنية دون أضرار.
وبين العوضي أن المنظمة تصدت منذ نشأتها لإصدار الفتاوى المؤسسية الشاملة والمنضبطة في كل المسائل الفقهية وناقشت عددا من القضايا المهمة وحازت ثقة المجتمع الدولي وأصبح صوتها مسموعا ومقدرا لدى المؤسسات الدولية ما جعلها تتصدر المصادر الرئيسية للفتوى لدى المحافل الدينية.
من جانبه قال رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية الدكتور محمد الجار الله في كلمته إن الصحة الرقمية ومنها الذكاء الصناعي تمثل أهمية قصوى لتقديم الخدمات الطبية وتطويرها بجناحيها الوقائي والإكلينيكي وتعتبر من أهم التدخلات الطبية فعالية مقارنة بتكلفتها المادية.
وأضاف الجارالله أنه طبقا لمنظمة الصحة العالمية فإن الصحة الرقمية ركيزة تطوير النظم الصحية وخاصة في الحوكمة والإدارة والشفافية المالية وتطوير القوى العاملة وتعزيز الصحة العامة والتعامل مع الوبائيات المستحدثة.
وبين أن أهمية المؤتمر تكمن في الحوار الهادف الذي يجمع كبار الاستشاريين من الأطباء وخبراء التقنية الحديثة مع أهل الفقه والشريعة السمحاء لتطوير وتوجيه الذكاء الصناعي والصحة الرقمية لخدمة البشرية لتتفق الصحة الرقمية مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تمثل الغايات التي تراعيها الشريعة في أحكامها لتحقيق مصالح الناس.
وأوضح أن المؤتمر يأتي ليشدد على أهمية التمسك بأحدث ما وصل إليه الطب الحديث من تقنيات مفيدة للبشرية بطريقة تعزز منافعها وتتجنب مفاسدها التي حذر منها مئات الخبرات وكذلك من اكتشفوا برامج الذكاء الاصطناعي نفسه.
وذكر أن "تحذير الأمين العام للأمم المتحدة من مخاطر الذكاء الاصطناعي ووصف بعض كبار العلماء بأنه أخطر من القنابل النووية هو بيت القصيد من هذا المؤتمر لنضع وثيقة إسلامية لعلها الأولى في العالم لتحدد الضوابط الشرعية والصحية اللازمة لإطلاق عنان التقنية دون الإضرار بمصالح العباد".
من جهته أشار رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود في كلمته إلى ظهور العديد من الفوائد للذكاء الاصطناعي في مجال الطب إلا أن هناك تخوفات لانزال نضعها في الاعتبار ومعظمها يتعلق بأخلاقيات التعامل وتحقيق المساواة بين الشعوب.
وقال داود إن انتشار الذكاء الاصطناعي في الطب والاستخدام غير المنظم له يمكن أن يؤدي إلى إخضاع حقوق ومصالح المرضى للمصالح التجارية للشركات التكنولوجية خاصة في المناطق النائية والفقيرة أو لمصالح الحكومات القوية.
وأضاف أن هذا أمر يستوجب تضافر الجهود لإصدار وثيقة أخلاقية للذكاء الاصطناعي تستمد أصولها من التعاليم الاسلامية التي تسعى دائما لحفظ مصالح البشرية وتحقق أهداف التنمية المستدامة في القضاء على الفقر والجوع وحماية البيئة والمناخ وضمان تمتع السكان بالسلامة داعيا إلى ضرورة وضع الخطوط العريضة لإصدار هذه الوثيقة الأخلاقية.
ويستمر المؤتمر حتى الثاني من فبراير المقبل ويضم تسعة محاور أساسية أهمها رسم مستقبل الصحة عبر الذكاء الاصطناعي ودوره في دعم السياسات الصحية والتشخيص الطبي والعلاج الإكلينيكي.
وسيتم في ختام المؤتمر إصدار وثيقة الكويت للذكاء الاصطناعي التي من شأنها العمل على وضع خطط وضوابط السياسات الصحية والإسلامية لتصبح الوثيقة الأولى من نوعها فى العالم لمواجهة ثورة الذكاء الاصطناعي ومخاطره.
يذكر أن المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ذات شخصية اعتبارية مستقلة ومقرها دولة الكويت ولها أن تنشئ مراكز للبحوث والدراسات في الكويت وخارجها وأنشئت بمرسوم أميري أصدره امير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح طيب الله ثراه ضمن أهم إنجازات منظمة عالم الإسلامي إبان رئاسته لها في عام 1984. (النهاية)

م ر ف / خ د ع




MENAFN30012024000071011013ID1107785373

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث