Tuesday, 30 January 2024 01:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(الألعاب الشتوية): الكويت تشارك في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية بالصين فبراير 2025 بخمس ألعاب

1/30/2024 4:30:52 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 1 (كونا) -- أعلن رئيس نادي الألعاب الشتوية الكويتي فهيد العجمي أن الكويت ستشارك في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة المقررة بمدينة هاربين الصينية في فبراير 2025 بخمس ألعاب.
وقال العجمي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء بمناسبة إعلان المجلس الأولمبي الآسيوي أجندة تلك الدورة وبدء تلقي المنتخبات المشاركة فيها إن الألعاب الخمس هي الهوكي على الجليد والكيرلنج والتزلج على الجليد والسرعة على الجليد إضافة للعبة الاستعراض على الجليد (الفيغر).
وأضاف العجمي أن المشاركة الكويتية بالألعاب الخمس الأولمبية الشتوية التي يشرف عليها النادي تأتي لأهميتها البالغة باعتبار الكويت عضوا بارزا في المجلس الأولمبي الآسيوي الذي يتخذ من البلاد مقرا له.
وأوضح أن مشاركة لاعبي ولاعبات الكويت بهذا المحفل الرياضي المهم الذي يعتبر الأقوى على مستوى القارة الآسيوية بالألعاب الشتوية والثاني عالميا بعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية تهدف لصقل المواهب الفنية للاعبين الكويتيين ومعظمهم من صغار السن بمختلف المنافسات.
وذكر أن النادي يعمل لتحضير لاعبيه ولاعباته في مختلف هذه الألعاب وإعدادهم جيدا في المشاركة الرياضة الشتوية الكويتية الرابعة في هذه الدورة بغية تحقيق أفضل النتائج في مختلف الألعاب.
وبين العجمي أن النادي وبدعم الهيئة العامة للرياضة سيواصل عمله في تطوير جميع ألعابه وإتاحة الفرصة للاعبيه للمشاركة في أهم الاستحقاقات الخارجية المهمة منوها بدعم المجلس الأولمبي الآسيوي للرياضة الشتوية الكويتية ما كان له الأثر الكبير بوصولها إلى هذا المستوى المتميز.
وكانت مدينة هاربين الواقعة شمال شرق الصين حصلت على موافقة أعضاء الجمعية العمومية الـ42 للمجلس الأولمبي الآسيوي ببانكوك في يوليو الماضي لاستضافة الدورة فيما ستجري النسخة العاشرة منها في منتجع تروجينا الجبلي في مدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية عام 2029. (النهاية)

ف ش ا / ا ف ح




MENAFN30012024000071011013ID1107785372

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث