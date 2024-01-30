(الألعاب الشتوية): الكويت تشارك في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية بالصين فبراير 2025 بخمس ألعاب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 1 (كونا) -- أعلن رئيس نادي الألعاب الشتوية الكويتي فهيد العجمي أن الكويت ستشارك في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة المقررة بمدينة هاربين الصينية في فبراير 2025 بخمس ألعاب.
وقال العجمي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء بمناسبة إعلان المجلس الأولمبي الآسيوي أجندة تلك الدورة وبدء تلقي المنتخبات المشاركة فيها إن الألعاب الخمس هي الهوكي على الجليد والكيرلنج والتزلج على الجليد والسرعة على الجليد إضافة للعبة الاستعراض على الجليد (الفيغر).
وأضاف العجمي أن المشاركة الكويتية بالألعاب الخمس الأولمبية الشتوية التي يشرف عليها النادي تأتي لأهميتها البالغة باعتبار الكويت عضوا بارزا في المجلس الأولمبي الآسيوي الذي يتخذ من البلاد مقرا له.
وأوضح أن مشاركة لاعبي ولاعبات الكويت بهذا المحفل الرياضي المهم الذي يعتبر الأقوى على مستوى القارة الآسيوية بالألعاب الشتوية والثاني عالميا بعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية تهدف لصقل المواهب الفنية للاعبين الكويتيين ومعظمهم من صغار السن بمختلف المنافسات.
وذكر أن النادي يعمل لتحضير لاعبيه ولاعباته في مختلف هذه الألعاب وإعدادهم جيدا في المشاركة الرياضة الشتوية الكويتية الرابعة في هذه الدورة بغية تحقيق أفضل النتائج في مختلف الألعاب.
وبين العجمي أن النادي وبدعم الهيئة العامة للرياضة سيواصل عمله في تطوير جميع ألعابه وإتاحة الفرصة للاعبيه للمشاركة في أهم الاستحقاقات الخارجية المهمة منوها بدعم المجلس الأولمبي الآسيوي للرياضة الشتوية الكويتية ما كان له الأثر الكبير بوصولها إلى هذا المستوى المتميز.
وكانت مدينة هاربين الواقعة شمال شرق الصين حصلت على موافقة أعضاء الجمعية العمومية الـ42 للمجلس الأولمبي الآسيوي ببانكوك في يوليو الماضي لاستضافة الدورة فيما ستجري النسخة العاشرة منها في منتجع تروجينا الجبلي في مدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية عام 2029. (النهاية)
ف ش ا / ا ف ح
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