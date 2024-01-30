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سما إبراهيم: رحلة 404 مغامرة تتسم بالوعى وسعيدة بالعمل مع منى زكى

1/30/2024 4:30:11 AM
(MENAFN- Youm7) تحدثت الفنانة سما إبراهيم عن سبب حماسها لشخصيتها دورها في فيلم "رحلة 404" بطولة النجمة منى زكى، والذى ينافس في موسم منتصف العام السينمائي قائلة: "شوفت في الشخصية نموذج متكرر من سيدات موجودة في بيوت كثيرة، وده نموذج الزوجة اللى لها طلبات محددة مهما حصل من ظروف".



وتابعت سما إبراهيم فى تصريحات صحفية على هامش العرض الخاص للفيلم: "من حسن حظى أنى بقدمه مع المخرج هاني خليفة لأنه من المخرجين اللى استمتعت معاهم، لأنه بيقدر يشوف المختلف اللى عند الممثل فبيطلع منه حاجة مختلفة، والفيلم نفسه مغامرة لطيفة جدًا، وتتسم بالوعى، واستمتعت أيضًا بالعمل مع النجمة منى زكى والفنان حسن العدل وكنت اشعر كأنى في مباراة".



تدور أحداث فيلم "رحلة 404" قبل أيام من سفر "غادة" إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تتورط في مشكلة طارئة، فتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لفريضة الحج، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.



فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.
















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