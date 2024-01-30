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كل ما تريد معرفته عن المسرح العربي وقضاياه في جناح الهيئة العربية للمسرح بمعرض الكتاب

1/30/2024 4:30:11 AM
(MENAFN- Youm7) يقدم جناح الهيئة العربية للمسر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، كل ما يريد معرفته القارئ والمحب لفن المسرح وأيضًا الباحث والمتخصص، وتتنوع الإصدارات ما بين دراسات مسرحية لكبار النقاد والكتاب، ونصوص مسرحية لعدد من المؤلفين العرب من دول مختلفة.



ومن ضمن الإصدارات التي عرضت بالجناح: سلطان والمسرح، مغارس غنام غنام المسرحية ومسابير الدراسات الثقافية، تعليمية إدارة الممثل لمريم الخلاصي، تاريخ المسرح العراقي والانثروبولوجيا الجمالية لدكتور عقيل مهدي يوسف، حداثة المتصل
لعبد الفتاح رواس، المكحلة واليشمك ومسرحيات أخري
لإبراهيم الحسيني ، اخراج العرض المسرحي بين النظرية والتطبيق لقاسم بياتلي، الجسد السارد
لدكتور مدحت الكاشف، فجوات العرض المسرحي لهدي عامر عزيز، وغيرها من الاصدارات .



يأتي المعرض بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذى يثرى ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة... نصون الكلمة).



وكانت اللجنة العليا للمعرض هذا العام قد قررت اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ 55، لما له من دور كبير فى ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسى، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.
















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