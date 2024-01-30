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أحمد العوضى ونور النبوى بطولة أول مرة وشباك التذاكر يثبت أقدامهما

1/30/2024 4:30:11 AM
(MENAFN- Youm7) يشهد موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024 الذى انطلق مع الأسبوع الأول من شهر يناير الجارى تقديم الفنانين أحمد العوضى ونور النبوى أولى بطولاتهما المطلقة فى عالم السينما، إذ يتصدر العوضى بطولة فيلم "الإسكندرانى"، والنبوى يتصدر بطولة فيلم "الحريفة"، والفيلمان تم طرحهما فى نفس اليوم وهو 4 يناير 2024.
واستطاع أحمد العوضى أن يثبت قدمه كواحد من نجوم السينما القادمين على الساحة، بعدما حقق فيلم الإسكندرانى إيرادات تخطت 21 مليون جنيه خلال 25 يوم عرض فى السينمات، ويعد هذا الرقم مرضياً لحد كبير بالنسبة للعوضى، خاصة أنه يدخل المنافسات على شباك التذاكر للمرة الأولى فى مسيرته، ومعروف أن الفنان لكى يصبح نجما سينمائيا يحقق إيرادات جيدة فى شباك التذاكر فإن ذلك أمر صعب ويختلف تماماً عن الدراما ونسب المشاهدة.
أما بالنسبة للفنان نور النبوى، فالأمر مختلف بعض الشىء، إذ فجّر النبوى أكبر مفاجآت هذا العام على مستوى السينما، بعدما حقق فيلم "الحريفة" الذى يتصدر النبوى بطولته إيرادات اقتربت من 35 مليون جنيه، وهذا رقم لم يتوقعه أكثر المتفائلين من صناع الفيلم أنفسهم، ولكن ما حدث أن الفيلم خطف كل الأنظار نحوه بسبب جودته والإشادات الكبيرة التى حصدها مع الأيام الأولى من عرضه.
فيلم "الإسكندرانى" من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.
فيلم "الحريفة" بطولة نور النبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ويضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجناينى.



أحمد العوضى

نور النبوى








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