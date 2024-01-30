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ميلى ألكوك بطلةhouse Of The Dragon، خيالية وخارقة فى فيلم جديد

1/30/2024 4:30:11 AM
(MENAFN- Youm7) وقع الاختيار على الممثلة الشابة ميلي ألكوك بطلة مسلسل House of the Dragon ، لتلعب الشخصية الخارقة Supergirl، في فيلم من إنتاج شركة DC، وإخراج المخرجان جيمس جان وبيتر سافران.

وتغلبت على بطلة فيلم CODA الممثلة إيميليا جونز، لعبت ألكوك دور الأميرة الشابة راينيرا تارجارين في الموسم الأول من المسلسل المشتق من سلسلة Game of Thrones الذي يعرض على شبكة HBO.

بالرغم من تأكيد ألكوك من قبل أنها لن تقدم شخصيات خيالية بعد الأميرة راينيرا، حيث صرحت ألكوك لصحيفة Herald Sun: "أنا لن أقدم أي أدوار خيالية، وأنا الان في انتظار الدور المناسب، ولست في عجلة لـ تقديم عدد كبير من الأدوار المتتالية".

قال جان: "في سلسلتنا نرى الفرق بين سوبرمان الذي تم إرساله إلى الأرض وتربيته على يد أبوين محبين منذ أن كان رضيعًا، مقابل الفتاة الخارقة التي نشأت على صخرة، وهي شريحة من كريبتون وشاهدت كل من حولها يموتون ويقتلون بطرق مروعة خلال أول 14 عامًا من حياتها، ثم جاءت إلى الأرض عندما كانت فتاة صغيرة، إنها أكثر المتشددين، وليست الفتاة الخارقة التي اعتدنا على رؤيتها".








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