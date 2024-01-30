عرض الفيلم الفرنسي المصرى BACK TO ALEXANDRIA - وحشتيني فى السينمات غدًا

(MENAFN
- Youm7) تستقبل دور العرض المصرية فيلم BACK TO ALEXANDRIA - "وحشتيني" الفرنسي المصري، غداً فى الأربعاء 31 يناير، بالإضافة إلى عرضه فى بعض دور العرض العربية.
يدور فيلم "وحشتينى" حول امرأة مصريّة تحاول التّصالح مع والدتها الغريبة الأطوار، ومن إخراج تامر رجلي، وسيناريو تامر رجلي، ومريان بران ويسري نصرالله.
الفيلم العالمى الجديد يقوم ببطولته نخبة من نجوم السينما سواء المصرية أو العربية وهم الممثلة الفرنسية فاني أردانت، والممثلة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، والفنان هاني عادل، الممثلة المصرية
سلوى عثمان
وليلي عز العرب، الفنانة إنعام سالوسة، والممثل الشاب حازم إيهاب.
وحشتينى
وحشتينى
وحشتينى
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