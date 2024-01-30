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عرض الفيلم الفرنسي المصرى BACK TO ALEXANDRIA - وحشتيني فى السينمات غدًا

1/30/2024 4:30:11 AM
(MENAFN- Youm7) تستقبل دور العرض المصرية فيلم BACK TO ALEXANDRIA - "وحشتيني" الفرنسي المصري، غداً فى الأربعاء 31 يناير، بالإضافة إلى عرضه فى بعض دور العرض العربية.

يدور فيلم "وحشتينى" حول امرأة مصريّة تحاول التّصالح مع والدتها الغريبة الأطوار، ومن إخراج تامر رجلي، وسيناريو تامر رجلي، ومريان بران ويسري نصرالله.


الفيلم العالمى الجديد يقوم ببطولته نخبة من نجوم السينما سواء المصرية أو العربية وهم الممثلة الفرنسية فاني أردانت، والممثلة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، والفنان هاني عادل، الممثلة المصرية
سلوى عثمان
وليلي عز العرب، الفنانة إنعام سالوسة، والممثل الشاب حازم إيهاب.


وحشتينى



وحشتينى



وحشتينى










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