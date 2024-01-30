طريقة عمل فتة الكوارع للعزومات العائلية

MENAFN - Youm7) فتة الكوارع من أشهى الأكلات التي يعشقها المصريون، هي وجبة لذيذة ومشهورة في مصر وبعض المطابخ العربية كونها غنية بالفيتامينات وخاصة الكالسيوم، فيما يلي طريقة عمل فتة الكوارع التي يصلح تناولها في التجمعات العائلية.

.فتة الكوارع المكونات:

- 500 جرام من صدور الكوارع المقطعة إلى قطع صغيرة

- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

- 1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة

- 2-3 فصوص من الثوم المهروس

- 1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

- 1 ملعقة صغيرة من البابريكا أو الفلفل الحلو

- ملح وفلفل حسب الذوق

- عصير ليمونة واحدة

- 4 خبز خبز مقطع

- خضروات مشكلة للتقديم "خيار، طماطم، بقدونس"

فتة الكوارع





طريقة التحضير:

1. في مقلاة كبيرة، سخن زيت الزيتون على نار متوسطة.

2. أضف البصل المفروم وقلبه حتى يصبح شفافًا ورائحته تتفتح.

3. أضف الثوم المهروس وقلبه لمدة دقيقتين حتى يتم تحميره قليلاً.

4. أضف قطع الكوارع بع غسلها جيدًا وتصفيتها من الماء، وقلبها حتى تتحمر من جميع الجوانب وتنضج بشكل جيد.

5. أضف الكمون المطحون والبابريكا وقلب المكونات جيدًا حتى يتم توزيع التوابل على الكوارع

6.

أضف عصير الطماطم وقلبي المكونات مرة أخرى.

8. اترك الكوارع تطهى لمدة 10-15 دقيقة حتى ينضج تمامًا وتجف الصلصة قليلاً.

9.قومى بتحمير الخبز في الفرن أو الشواية حتى يكون مقرمشًا وذهبي اللون.

10. قطع الخبز إلى قطع صغيرة أو شرائح وضعها في طبق التقديم.

11. صب الكوارع على الخبز وزينه بالخضروات المشكلة مثل الخيار والطماطم والبقدونس.

12. قدم فتة الكوارع ساخنة واستمتعي بالوجبة اللذيذة.