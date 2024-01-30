حسب لون شعرك اختارى ألوان لبسك.. عشان تزدادى أناقة وجمال

MENAFN - Youm7) الملابس التي نرتديها تعكس شخصيتنا وتؤثر على ما نشعر به، لذلك يجب عليكِ أن ترتدي الألوان التي تظهر جمالك الطبيعي وتتناسب مع لون شعرك، لكي تبدو بافضل مظهر دائماً قمنا بمساعدتك في ذلك التقرير عن طريق عرض ألوان الملابس التي تناسب لون شعرك وفقاً لموقع "brightside".

للنساء ذات الشعر البنى الشعر البني

يناسب شعرك البني الألوان اللامعة، ارتدي اللون الفوشيا والأحمر والفيروزي لأنها تكمل شعرك بشكل مثالي، كما يمكنك ارتداء الألوان المحايدة مثل الأسود والأبيض والرمادي حيث أنها تجعل ملامح وجهك بارزة، ابتعدي عن اللون البيج لأنه سيجعل مظهرك شاحب.

للنساء الشقروات الشعر الأشقر

الشعر الأشقر رأئع مع اللون الأزرق الداكن والجملي، والألوان الترابية أيضاً تناسب الشعر الأشقر، بالإضافة إلى ألوان الباستيل مثل الأزرق الفاتح والوردي والخوخي، إذا كنتِ من محبين الملابس ذات النقوش أو الطوابع اختاري الأنماط صغيرة الحجم، ابتعدي عن اللون الأسود لأنه يجعل وجودك أقل وضوحاً.

لذواتى الشعر الأحمر الشعر الأحمر

يمكنك ارتداء اللون الأزرق لأنه مكمل للأحمر، كما يمكنك ارتداء الألوان الترابية الفاتحة مثل الشوكولاتة والمرجانية والأزرق والأخضر والجملي، لا ترتدي اللون الأسود، بالإضافة إلى ألوان الباستيل فهي غير مناسبة للون شعرك الأحمر.

لذواتى الشعر الإسود





الشعر الأسود

ارتدي الأسود والأبيض والأزرق والأرجواني والأخضر، ابتعدي عن الألوان ذات الإضاءة المنخفضة والآلوان قليلة التشبع لأنها تجعلك باهتة، يمكنك ارتداء ألوان الباستيل الفاتحة جداً لأنها توفر تباين مذهل مع شعرك الأسود.

لذواتى الشعر البلاتينى





الشعر الرمادي والبلاتيني

اختاري الأوان المتناقضة مثل الأسود والأبيض، يمكنك أيضًا ارتداء ألوان غنية مثل الأزرق الداكن أو الأرجواني أو الخزامى أو الأبيض، الخيارات الرائعة الأخرى هي الألوان الفضية والأحجار الكريمة مثل الياقوت الأزرق، لا ترتدي اللون العاجي والرمادي، كما أن درجات الأخضر أيضاً تجعل شعرك يبدو مخضراً نوعاً ما.