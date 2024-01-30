حسب لون شعرك اختارى ألوان لبسك.. عشان تزدادى أناقة وجمال

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- Youm7) الملابس التي نرتديها تعكس شخصيتنا وتؤثر على ما نشعر به، لذلك يجب عليكِ أن ترتدي الألوان التي تظهر جمالك الطبيعي وتتناسب مع لون شعرك، لكي تبدو بافضل مظهر دائماً قمنا بمساعدتك في ذلك التقرير عن طريق عرض ألوان الملابس التي تناسب لون شعرك وفقاً لموقع "brightside".
للنساء ذات الشعر البنى الشعر البني
يناسب شعرك البني الألوان اللامعة، ارتدي اللون الفوشيا والأحمر والفيروزي لأنها تكمل شعرك بشكل مثالي، كما يمكنك ارتداء الألوان المحايدة مثل الأسود والأبيض والرمادي حيث أنها تجعل ملامح وجهك بارزة، ابتعدي عن اللون البيج لأنه سيجعل مظهرك شاحب.
للنساء الشقروات الشعر الأشقر
الشعر الأشقر رأئع مع اللون الأزرق الداكن والجملي، والألوان الترابية أيضاً تناسب الشعر الأشقر، بالإضافة إلى ألوان الباستيل مثل الأزرق الفاتح والوردي والخوخي، إذا كنتِ من محبين الملابس ذات النقوش أو الطوابع اختاري الأنماط صغيرة الحجم، ابتعدي عن اللون الأسود لأنه يجعل وجودك أقل وضوحاً.
لذواتى الشعر الأحمر الشعر الأحمر
يمكنك ارتداء اللون الأزرق لأنه مكمل للأحمر، كما يمكنك ارتداء الألوان الترابية الفاتحة مثل الشوكولاتة والمرجانية والأزرق والأخضر والجملي، لا ترتدي اللون الأسود، بالإضافة إلى ألوان الباستيل فهي غير مناسبة للون شعرك الأحمر.
لذواتى الشعر الإسود
الشعر الأسود
ارتدي الأسود والأبيض والأزرق والأرجواني والأخضر، ابتعدي عن الألوان ذات الإضاءة المنخفضة والآلوان قليلة التشبع لأنها تجعلك باهتة، يمكنك ارتداء ألوان الباستيل الفاتحة جداً لأنها توفر تباين مذهل مع شعرك الأسود.
لذواتى الشعر البلاتينى
الشعر الرمادي والبلاتيني
اختاري الأوان المتناقضة مثل الأسود والأبيض، يمكنك أيضًا ارتداء ألوان غنية مثل الأزرق الداكن أو الأرجواني أو الخزامى أو الأبيض، الخيارات الرائعة الأخرى هي الألوان الفضية والأحجار الكريمة مثل الياقوت الأزرق، لا ترتدي اللون العاجي والرمادي، كما أن درجات الأخضر أيضاً تجعل شعرك يبدو مخضراً نوعاً ما.
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