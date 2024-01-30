مخاوف بيئية من البصمة الكربونية لأكبر سفينة بعد إبحارها من ميامى.. صور

MENAFN - Youm7) انطلقت أكبر سفينة سياحية فى العالم ، والتى انطلقت فى أول رحلة تجارية لها من ميامى الأمريكية، وسط ضجة كبيرة، وترتفع السفينة الملقبة بأيقونة البحار 20 طابقًا فوق الأمواج، ويمكن أن تستوعب أكثر من 7000 راكب من ضمنهم طاقم السفينة.

وتمثل الشرائح الملونة الموجودة على السطح العلوى علامة "Thrill Island"، وهى أكبر حديقة مائية فى البحر، وتضم شلالًا داخليًا يبلغ طوله 17 مترًا، وقال رئيس شركة رويال كاريبيان، جيسون ليبرتي، للصحفيين إنها "أكبر وأسوأ سفينة على هذا الكوكب"، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

ومع ذلك، فإن إطلاق السفينة الضخمة فى فلوريدا، وهى واحدة من العديد من السفن ذات الحجم نفسه أو الأكبر التى يمكن بناؤها فى السنوات القليلة المقبلة، أعاد تركيز الاهتمام على تأثير سياحة الرحلات البحرية على كوكب الأرض.

وخلصت دراسات مختلفة أجرتها منظمات بيئية، تقارن البصمة الكربونية لقضاء عطلة لمدة أسبوع فى رحلة بحرية أوروبية مع القيام برحلة جوية والإقامة فى فندق، إلى أن مثل هذه الرحلات البحرية كانت كثيفة الكربون بمقدار ثمانية أضعاف.

السفينة السياحية أيقونة البحار

ويقول التقرير: "لقد ركزت شركة رويال كاريبيان كثيرًا على حقيقة أن سفينة Icon of the Seas تعمل بالغاز الطبيعى المسال، ووصفته بأنه الوقود البحرى الأنظف احتراقًا"، مع ذلك، يقول بريان كومر، مدير البرنامج البحرى التابع للمجلس الدولى للنقل النظيف، إن استخدام مثل هذا الوقود يظهر أن الصناعة "تستثمر فى حلول مناخية زائفة".

وأضاف: أنهم "يضاعفون جهودهم من خلال وصف الغاز الطبيعى المسال بالوقود الأخضر عندما ينبعث المحرك بنسبة 70 إلى 80% من انبعاثات الغازات الدفيئة لكل رحلة مقارنة لو استخدم الوقود البحرى العادي، وتمتلك السفينة أكبر خزانات للغاز الطبيعى المسال مثبتة على الإطلاق فى سفينة"، وتابع: "إن استخدام الغاز الطبيعى المسال بدلاً من أنواع الوقود البحرى الأخرى يقلل من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بمقدار الربع".

لكن كومر قال إن "السفن السياحية التى تستخدم الغاز الطبيعى المسال تنبعث منها المزيد من انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل عام، بسبب ما يسمى "انزلاق الميثان"، وهذا هو المكان الذى لا يتم فيه حرق بعض الغاز، مما يؤدى إلى انبعاث غاز الميثان، وهو غاز مناخى أقوى بكثير من ثانى أكسيد الكربون، ويحبس الميثان حرارة أكثر بنحو 80 مرة من ثانى أكسيد الكربون خلال العشرين عامًا التالية لإطلاقه فى الغلاف الجوي"، وأكد أن السفن يجب أن تستخدم خلايا الوقود والهيدروجين المتجدد أو الميثانول، الذى ينبعث منه غازات دفيئة أقل.

أكبر سفينة سياحية في العالم

ومن جهته، قال نيك روز، نائب رئيس شركة رويال كاريبيان، إنه عندما تم تصميم آيكون قبل أكثر من سبع سنوات، كان الغاز الطبيعى المسال يعتبر "أكثر أنواع الوقود الواعدة المتاحة على نطاق واسع"، وتابع :"نحن نعتبره وقودًا انتقاليًا يساعد على بناء المرونة فى تصميم سفينتنا ويساعدنا أيضًا على التكيف بسهولة أكبر مع أنواع مختلفة من الوقود مع تطور السوق وإدخال بدائل أخرى قابلة للتطوير".

تم سفينة "أيقونة البحار" لاستيعاب خلايا الوقود، التى تنتج الكهرباء دون احتراق، لاستخدامها فى تشغيل المصاعد، ولكن لم يتم تركيب البطاريات بسبب مشكلة مع الموردين.

السطح الملون للسفينة السياحية

وقال روز إن الشركة ملتزمة بإيجاد وتنفيذ مصادر طاقة بديلة، بما فى ذلك خلايا الوقود. وقال: "الغاز الطبيعى المسال هو جزء من استراتيجيتنا للوقود البديل، إلى جانب الوقود الحيوى والميثانول ومصادر الطاقة الأخرى مثل الطاقة الساحلية".

كما تم بناء السفينة الضخمة لتعمل بالكهرباء التى يتم توفيرها من الشاطئ عندما تكون راسية، وهو بديل أنظف لتشغيل المولدات شديدة التلوث، ويشار إلى أن البندقية وبرشلونة وأمستردام هى ثلاث مدن ساحلية فقط تحظر أو تقيد السفن السياحية وسط مخاوف بيئية وصحية متزايدة.