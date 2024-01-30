8 دول يكره شعبها البقشيش.. قانون الأرجنتين يُجرمه و3 دول تعتبره إهانة

MENAFN - Youm7) البقشيش هو علامة على اللياقة وإشارة إلى تقديرك للجهد الذي بذله خادمك، أو سائق سيارة الأجرة، أو الحمال في الاعتناء بمقتنياتك، ومع ذلك يمكن أن يكون هذا بمثابة سلوك سيىء أثناء السفر إلى الخارج، ناهيك عن التكلفة، حيث هناك بعض الدول التي تعتبر البقشيش أمرًا سيئًا - والبعض الآخر يعتبر الإكرامية إهانة صريحة.

سويسرا

ليس من المعتاد تقديم البقشيش في سويسرا، حيث يتم تضمين رسوم الخدمة في الأسعار بمعظم الأماكن بموجب القانون الفيدرالي، ولكن لا تقلق بشأن ضمان تعويض العمال بشكل مناسب، فالبلد لديها واحد من أعلى الحد الأدنى للأجور فى العالم.

الأرجنتين

بموجب قانون العمل لعام 2004، من غير القانوني إعطاء بقشيش للأشخاص العاملين في الفنادق أو المطاعم بالأرجنتين، وهذا لا يعني أن ذلك لا يحدث ولا أنه غير مرحب به، ومع ذلك لا يتم تطبيق القانون بشكل منتظم، إذ يمثل البقشيش حوالي 40% من متوسط ​​دخل العامل الأرجنتينى.

بقشيش - صورة ارشيفية بلجيكا

الأجور جيدة فى بلجيكا، لذا ليس من المتوقع الحصول على البقشيش، ومع ذلك لن يتم طردك من المطعم لتقديمك بقشيش.

بولينيزيا الفرنسية

لا أحد يتوقع إكرامية في بولينيزيا الفرنسية - فى الواقع، إذا أعجبتك خدمة رائعة وعرضت إكرامية فقد يرفضها المتلقى، وتقوم بعض المطاعم بإرفاق ملاحظات بالفاتورة لتوضيح ما إذا كانت الإكراميات مرحب بها أم لا، لتجنب تعثر العملاء.

سنغافورة

البقشيش أمر مثير للجدل إلى حد ما في سنغافورة، العرض الصغير لن يسبب أى إهانة عند تناول الطعام أو ركوب سيارة أجرة، لكن هذا الأمر غير مشجع رسميًا، في الواقع ينص موقع الحكومة على الإنترنت على أن "الإكرامية ليست أسلوب حياة".

البلدان التى يعتبر فيها البقشيش إهانة اليابان

إنها صفعة على الوجه أن تقدم بقشيش في اليابان، حيث القاعدة الثقافية هي أن تفخر بعملك، يلتزم الموظفون بمعايير عالية جدًا عند تقديم الخدمة، وليس هناك حاجة إلى أي مكافأة حتى يشعروا بالتقدير.

الصين

كان ترك إكرامية محظورًا في الصين لعقود من الزمن، وقد اعتبروها رشوة في وقت ما، أما الآن عند محاولة إعطاء شخص بقشيش في الصين فإن ذلك يعتبر إهانة صريحة له، والاستثناء هو المرشدين السياحيين أو سائقي الحافلات السياحية، حيث يمكنك منحهم بعض النقود مقابل مشاكلهم دون التسبب في أي جريمة.

كوريا الجنوبية

كما هو الحال في اليابان والصين، يعتبر البقشيش أمرًا غير لائق تمامًا في كوريا الجنوبية، وقد يتم رفض محاولة ترك المكافأة.