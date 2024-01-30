ميجان وهارى غير راضين عن مقاعدهما فى عرض بوب مارلى.. اعرف السبب

MENAFN - Youm7) شوهدت ميجان ماركل والأمير هارى غير مرتاحين فى مقاعدهما خلال العرض الأول لفيلم بوب مارلى، ويبدو أن دوق ودوقة ساسكس، اللذين استعرضا أزياءهما المميزة بهذا الحدث الأسبوع الماضى، قد تم تجاهلهما بمقعد فى الصف الثامن، على عكس الممثلين وطاقم العمل، الذين جلسوا فى الصفوف الأمامية.

من جهتها، تناقش خبيرة العلاقات العامة لين كارات، سبب قلق الزوجين، فى تصريحات لموقع

The Mirror، وزعمت: "من المحتمل أن ميجان أعتقدت أنهما سيكونان ضيفى الشرف، وكانت منزعجة لأنها وزوجها لم يحصلا على مقعد رئيسى".

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، لاحظ أحد المشاهدين أيضًا أن هارى كان "يقطف لحيته" بسبب الانزعاج، وأضافت لين: "أراهن أيضًا أنها كانت غير مرتاحة جدًا للجلوس بهذا الفستان طوال فترة عرض الفيلم".

ميجان وهاري

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن الأمير هارى، غادر العائلة المالكة فى عام 2020 إلى جانب زوجته ميجان ماركل وابنه الأمير آرتشي، واتهم الزوجان، فى وقت لاحق، العائلة المالكة بإظهار العنصرية تجاه ابنهما وشاركا شكاواهما علنًا على شاشة التلفزيون، ويعيش هارى وميجان الآن فى كاليفورنيا، حيث رحبا أيضًا بابنتهما الأميرة ليليبيت.

فيما، تلقى الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، تحذيرًا أمنيًا مروعًا بعد موجة من عمليات السطو داخل مجتمعهم الفاخر فى مونتيسيتو، بكاليفورنيا، حيث حذر رجال الشرطة الدوق والدوقة اللذين كانا فى جامايكا لحضور العرض الأول لفيلم بوب مارلى الجديد، فى نفس الوقت التى انتشرت فيه السرقات، من أنهما قد يكونان الأهداف التالية لعصابات المنطقة، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطاني.

جاء التحذير الأمني بعدما وقعت أحدث عملية سطو على عقار كان على بعد خمس دقائق فقط بالسيارة من قصر دوق ودوقة ساسكس، الذى تبلغ قيمته 15 مليون دولار فى مونتيسيتو، كاليفورنيا، يوم الأربعاء الماضى، حيث عرفت العصابات باستهداف الخزائن.