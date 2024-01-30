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مدير مركز تحديث الصناعة تبحث مع اتحاد المستثمرين سبل تطوير الصناعة

1/30/2024 4:30:04 AM
(MENAFN- Youm7) في ظل توجيهات القيادة السياسية بضرورة تكافت كافة مؤسسات الدولة وتواجدها جنباً إلى جنب مع المستثمرين والقطاع الصناعي كافة، حرص مركز تحديث الصناعة برئاسة
دعاء سليمة، بدعوة من الاتحاد المصري لجمعيات واتحاد المستثمرين، على حضور الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الاتحاد وذلك لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة والاستماع إلى المعوقات التي تواجه المجتمع الصناعي من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها وكذلك عرض جهود الدولة ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في مركز تحديث الصناعة لتذليل العقبات أمام المستثمرين والمجتمع الصناعي كافة.



وتحدثت دعاء سليمة حول جور المركز في ملف ربط الصناعة بالأكاديميا من خلال التواصل مع المراكز القومية للبحوث والجامعات المختلفة للاستفادة من الدراسات التي يقوم بها الباحثون في العمليات الصناعية.



كما أكدت دعاء سليمة أن المركز يدعم الشركات الناشئة من خلال ملف تعميق التصنيع المحلي التي تتبنى الدولة هذا الاتجاه بقوة من أجل زيادة تنافسية المنتجات وخفض الواردات.



ومن جانبهم أثنى أعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين على ما تم عرضه من جهود في هذا الشأن من جانب المركز وقدم الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد بالشكر دعاء سليمة على ما تقدم به مركز تحديث الصناعة من جهود لتحسين بيئة الأعمال مؤكدين دعمهم للمركز في نموذج أعمال ربط الأكاديميا بالصناعة ومعربين عن رغبته في المزيد من التعاون والنجاحات مستقبلاً.














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