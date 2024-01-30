مدير مركز تحديث الصناعة تبحث مع اتحاد المستثمرين سبل تطوير الصناعة

(MENAFN
- Youm7) في ظل توجيهات القيادة السياسية بضرورة تكافت كافة مؤسسات الدولة وتواجدها جنباً إلى جنب مع المستثمرين والقطاع الصناعي كافة، حرص مركز تحديث الصناعة برئاسة
دعاء سليمة، بدعوة من الاتحاد المصري لجمعيات واتحاد المستثمرين، على حضور الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الاتحاد وذلك لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة والاستماع إلى المعوقات التي تواجه المجتمع الصناعي من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها وكذلك عرض جهود الدولة ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في مركز تحديث الصناعة لتذليل العقبات أمام المستثمرين والمجتمع الصناعي كافة.
وتحدثت دعاء سليمة حول جور المركز في ملف ربط الصناعة بالأكاديميا من خلال التواصل مع المراكز القومية للبحوث والجامعات المختلفة للاستفادة من الدراسات التي يقوم بها الباحثون في العمليات الصناعية.
كما أكدت دعاء سليمة أن المركز يدعم الشركات الناشئة من خلال ملف تعميق التصنيع المحلي التي تتبنى الدولة هذا الاتجاه بقوة من أجل زيادة تنافسية المنتجات وخفض الواردات.
ومن جانبهم أثنى أعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين على ما تم عرضه من جهود في هذا الشأن من جانب المركز وقدم الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد بالشكر دعاء سليمة على ما تقدم به مركز تحديث الصناعة من جهود لتحسين بيئة الأعمال مؤكدين دعمهم للمركز في نموذج أعمال ربط الأكاديميا بالصناعة ومعربين عن رغبته في المزيد من التعاون والنجاحات مستقبلاً.
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