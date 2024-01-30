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سعر الذهب اليوم فى مصر الثلاثاء.. وعيار 21 يسجل 3950 جنيها

1/30/2024 4:30:04 AM
(MENAFN- Youm7) شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء مستهل التعاملات الصباحية ارتفاع ملحوظ حيث سجل الجرام 3950 جنيها من عيار 21 وسط ترقب لتطورات أسعار الذهب في الأسواق. أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 يسجل 4514 جنيها.

عيار 21 يسجل 3950 جنيها.
عيار 18 يسجل 3386 جنيها.
عيار 14 يسجل 2633 جنيها.
الجنيه الذهب 31600 جنيه.
الذهب العالمي مستهل تعاملات الأسبوع
سجل الذهب ارتفاع مع بداية تداولات الأسبوع ليسجل أعلى مستوى في 3 جلسات، وذلك مع عودة الطلب في التزايد على الملاذ الآمن مع تزايد التوترات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ترقب الأسواق لتصريحات رئيس البنك الفيدرالي بعد اجتماع البنك هذا الأسبوع.
وبالرغم من ارتفاع سعر الذهب إلا أن تحركاته تبقى داخل نطاق تداول عرضي، ويواجه السعر مقاومة حالية عند منطقة 2035 – 2040 دولار للأونصة من المتوقع أن تستمر في إعاقة حركة الذهب لأعلى حتى وجود حافظ قوي في الأسواق.

الحافز القوي قد يأتي هذا الأسبوع من اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، وترقب الأسواق لتصريحات جيروم بأول رئيس البنك الفيدرالي، حيث من المتوقع أن يبقي البنك على أسعار الفائدة وسياسته النقدية ثابته دون تغير، ولكن التركيز سيكون على أية تلميحات تصدر في بيان البنك أو تصريحات رئيسه بخصوص مستقبل أسعار الفائدة.
الأسبوع الماضي شهد ارتفاع معدلات التضخم الأمريكية بشكل معتدل في ديسمبر ليبقى ارتفاع التضخم أقل من 3% للشهر الثالث على التوالي وهو ما قد يسمح للبنك الفيدرالي بالبدء في خفض أسعار الفائدة هذا العام.
بينما أظهرت بيانات أخرى الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأمريكي سجل نمو بشكل أسرع من المتوقع في الربع الرابع مع انحسار الضغوط التضخمية وسط إنفاق استهلاكي قوي، مما يشير إلى أن الاقتصاد بدأ عام 2024 بشكل قوي.
نمو الاقتصاد الأمريكي بأفضل من التوقعات يزيد من مرونة الاقتصاد الأمريكي وتقبله استمرار الفائدة مرتفعة لمواجهة التضخم، وهو ما يسبب حيرة بالنسبة للمستثمرين بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.





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