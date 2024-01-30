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وزيرة التخطيط تصل إلى الوادي الجديد لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية

1/30/2024 4:30:04 AM
(MENAFN- Youm7) وصلت منذ قليل د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى محافظة الوادي الجديد، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، وكان في استقبالها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، رافق الوزيرة في الزيارة محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، هبة مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، د. محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.



ومن المقرر أن تقوم وزيرة التخطيط اليوم بافتتاح مقترح الجذب السكاني الذي يتم بالتعاون بين الوزارة وبنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، كما ستتفقد الوزيرة العاصمة الإدارية للمحافظة وحديقة 30 يونيو، بالإضافة إلى تفقد مشروع واحة الحرير والصوب الزراعية.



كما تشمل المشروعات التي ستفتتحها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ افتتاح قرية بشاري خير الوادي الجديد (المرحلة الأولى 220 منزل)، فضلا عن تفقد المركز التكنولوجي بالمحافظة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.



وكانت المحطة الأولى من زيارة د. هالة السعيد إلى محافظة الوادي الجديد تفقد مشروع المنزل الريفي صديق البيئة بالتعاون مع جامعة MSA والفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بفئة المشروعات المحلية الصغيرة في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.












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