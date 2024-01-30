أسعار البيض والدواجن فى الأسواق اليوم الثلاثاء

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- Youm7) ننشر أسعار البيض في الأسواق اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 وفق آخر تحديث للأسعار بين المزارع والمستهلكين حيث سجلت الأسعار تحرك ملحوظ وفيما يلي أبرز تطورات سوق الدواجن والبيض.
أسعار البيض في الأسواق اليوم تسجل 146 جنيها لكرتونة البيض الأبيض في المزرعة وتصل المستهلكين 160 جنيها وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي 145 جنيها وتصل المستهلكين 165 جنيها وكرتونة البيض الأحمر تسجل 146 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 160 جنيها.
أما عن أسعار الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 تسجل تحرك ملحوظ في كافة الأسواق للمستهلكين
ليسجل كيلو الدواجن تسليم أرض المزرعة 82 و83 جنيها بينما في السوق للمستهلكين بين 88 إلي 91 جنيها حسب المنطقة وبحسب كل محافظة.
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