Tuesday, 30 January 2024 01:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسعار البيض والدواجن فى الأسواق اليوم الثلاثاء

1/30/2024 4:30:04 AM
(MENAFN- Youm7) ننشر أسعار البيض في الأسواق اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 وفق آخر تحديث للأسعار بين المزارع والمستهلكين حيث سجلت الأسعار تحرك ملحوظ وفيما يلي أبرز تطورات سوق الدواجن والبيض.



أسعار البيض في الأسواق اليوم تسجل 146 جنيها لكرتونة البيض الأبيض في المزرعة وتصل المستهلكين 160 جنيها وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي 145 جنيها وتصل المستهلكين 165 جنيها وكرتونة البيض الأحمر تسجل 146 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 160 جنيها.



أما عن أسعار الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 تسجل تحرك ملحوظ في كافة الأسواق للمستهلكين
ليسجل كيلو الدواجن تسليم أرض المزرعة 82 و83 جنيها بينما في السوق للمستهلكين بين 88 إلي 91 جنيها حسب المنطقة وبحسب كل محافظة.


















MENAFN30012024000132011024ID1107785345

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث