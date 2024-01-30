تعرف على الكتب الأكثر مبيعًا وأسعارها بجناح القومى للترجمة بمعرض الكتاب

(MENAFN
- Youm7) يتوافد زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب، فى دورته الـ 55، على جناح المركز القومى للترجمة، الذى يضم العديد من أبرز عناوين الكتب المترجمة، في شتى المجالات.
دراسات عن المماليك
ومن بين العناوين التى تصدرت الأعلى مبيعا، كتاب "ثقافة الاستهلاك" وسعره 22 جنيه، و كتاب "دراسات عن المماليك فى مصر" وسعره 170 جنيه، و كتاب "تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت فى المسيحية الجزء الأول و الثانى والأول" سعره 75 والثانى سعره 170 جنيه، و كتاب "قصور مصر المنسية" وسعره 110، وكتاب "أهل التشريع وأهل التأويل" وسعرها 100 جنيه، وكتاب "مقدمة فى الأناجيل الثلاثة" وسعرها 80 جنيه، وكتاب "القصة العظيمة للرياضيات" وسعرها 120 جنيه، و"مدريد الإسلامية الوصول الخفية لعاصمة مسيحية" وسعره 140 جنيه، و كتاب "مقدسة فى التصويت المسيحى" وسعره 151 جنيه.
جناج المركز القومى للترجمة بمعرض الكتاب
ومن المعتاد دائما مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، فنشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.
مقدمة فى الأناجيل
وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.
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