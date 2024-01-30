تعرف على الكتب الأكثر مبيعًا وأسعارها بجناح القومى للترجمة بمعرض الكتاب

MENAFN - Youm7) يتوافد زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب، فى دورته الـ 55، على جناح المركز القومى للترجمة، الذى يضم العديد من أبرز عناوين الكتب المترجمة، في شتى المجالات.

دراسات عن المماليك

ومن بين العناوين التى تصدرت الأعلى مبيعا، كتاب "ثقافة الاستهلاك" وسعره 22 جنيه، و كتاب "دراسات عن المماليك فى مصر" وسعره 170 جنيه، و كتاب "تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت فى المسيحية الجزء الأول و الثانى والأول" سعره 75 والثانى سعره 170 جنيه، و كتاب "قصور مصر المنسية" وسعره 110، وكتاب "أهل التشريع وأهل التأويل" وسعرها 100 جنيه، وكتاب "مقدمة فى الأناجيل الثلاثة" وسعرها 80 جنيه، وكتاب "القصة العظيمة للرياضيات" وسعرها 120 جنيه، و"مدريد الإسلامية الوصول الخفية لعاصمة مسيحية" وسعره 140 جنيه، و كتاب "مقدسة فى التصويت المسيحى" وسعره 151 جنيه.

جناج المركز القومى للترجمة بمعرض الكتاب

ومن المعتاد دائما مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، فنشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

مقدمة فى الأناجيل

وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.