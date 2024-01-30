أين تذهب بمعرض الكتاب؟ فعاليات فنية وثقافية فى سادس يوم للجمهور

(MENAFN
- Youm7) يلتقى جمهور معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، الكتاب اليوم الثلاثاء 30 يناير، فى سادس أيام المعرض، بعدد من الندوات والفعاليات والأنشطة المهمة للكبار والأطفال.
يقام في "القاعة الرئيسية"، ندوة "الموسيقى والغناء في مصر القديمة"، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، وندوة "يعقوب الشارونى كاتبا ومسرحيا" في تمام الساعة الثانية ظهرا، وندوة "دور الصحافة والإعلام المصرى.. والمنظمات الدولية والحقوقية في توثيق جرائم الاحتلال "توثيق جرائم الحرب"، في تمام الساعة الرابعة مساء، واللقاء الفكرى "الشعر والشر في الشعرية العربية" الدكتور محمد بنيس، في تمام الساعة السادسة مساء .
القاعة الرئيسية
وفى القاعة الدولية تقام ندوة "كتاب وجوائز" في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، و"الأدب والثقافة والهوية الفنزويلية" في تمام الساعة الثانية والنصف مساء، و"كتابات يون فوسة بين الباطنية الروحانية والصوفية" في تمام الساعة الرابعة عصرا، و"ذاكرة الحضارة.. المتحف القومى للحضارة المصرية" في تمام الساعة السادسة مساء.
القاعة الدولية
وفى "الصالون الثقافي"، انطلاق المؤتمر الثانى : الملكية الفكرية وآفاق الصناعات الثقافية" في تمام الساعة العاشرة صباحا، وفى قاعة "فكر وإبداع" يقام "حرب أكتوبر 1973 كيف حققت مصر الانتصار؟، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، و"ليلة صنع الله" في تمام الساعة السادسة مساء.
الصالون الثقافى
الطفل
العروض الفنية
انشطة الطفل 2
ديوان الشعر
فكر وابدع
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