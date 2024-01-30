أين تذهب بمعرض الكتاب؟ فعاليات فنية وثقافية فى سادس يوم للجمهور

MENAFN - Youm7) يلتقى جمهور معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، الكتاب اليوم الثلاثاء 30 يناير، فى سادس أيام المعرض، بعدد من الندوات والفعاليات والأنشطة المهمة للكبار والأطفال.

يقام في "القاعة الرئيسية"، ندوة "الموسيقى والغناء في مصر القديمة"، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، وندوة "يعقوب الشارونى كاتبا ومسرحيا" في تمام الساعة الثانية ظهرا، وندوة "دور الصحافة والإعلام المصرى.. والمنظمات الدولية والحقوقية في توثيق جرائم الاحتلال "توثيق جرائم الحرب"، في تمام الساعة الرابعة مساء، واللقاء الفكرى "الشعر والشر في الشعرية العربية" الدكتور محمد بنيس، في تمام الساعة السادسة مساء .

القاعة الرئيسية





وفى القاعة الدولية تقام ندوة "كتاب وجوائز" في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، و"الأدب والثقافة والهوية الفنزويلية" في تمام الساعة الثانية والنصف مساء، و"كتابات يون فوسة بين الباطنية الروحانية والصوفية" في تمام الساعة الرابعة عصرا، و"ذاكرة الحضارة.. المتحف القومى للحضارة المصرية" في تمام الساعة السادسة مساء.

القاعة الدولية





وفى "الصالون الثقافي"، انطلاق المؤتمر الثانى : الملكية الفكرية وآفاق الصناعات الثقافية" في تمام الساعة العاشرة صباحا، وفى قاعة "فكر وإبداع" يقام "حرب أكتوبر 1973 كيف حققت مصر الانتصار؟، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، و"ليلة صنع الله" في تمام الساعة السادسة مساء.





الصالون الثقافىالطفل





العروض الفنية





انشطة الطفل 2





ديوان الشعر





فكر وابدع



