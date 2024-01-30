أسعار رمزية من 5 وحتى 15جنيها.. كتب وألعاب للطفل فى معرض الكتاب

(MENAFN
- Youm7) يشهد جناح الأطفال فى معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 55 حضور كثيف من الأسر مصطحبين أطفالهم، لقضاء وقت ممتع وسط مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تعمل على تنمية وعى الطفل، إلى جانب البحث عن كل ما يخص أولادهم الصغار.
ومن المحتويات التي يشملها جناح الطفل في معرض القاهرة الدولى للكتاب الألعاب والأنشطة المجانية والكتب التعليمية المخفضة، بالإضافة إلى ورش الرسم والتصوير والانشطة الرياضية ضمن مجموعة من الفعاليات المختلفة، مما جعل الجمهور يتوافد بكثافة للاستمتاع بهذا التنوع الثقافي.
كما يعرض بداخل الجناح كتب الرسم وأدوات التلوين التي تتفاوت أسعارها والتي تبدأ من 5 جنيه وحتى 15 جنيها، إلى جانب العروض والخصومات التي يقدمها العارضون داخل الجناح.
ويستقبل المعرض الزوار فى تمام الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء يومًا، ما عدا يومى الخميس والجمعة، إذ يتم استقبال الجمهور يوم الخميس فى تمام الساعة العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء، أما يوم الجمعة فيتم استقبال القراء عقب صلاح الجمعة فى حدود الساعة الواحدة ظهرًا حتى التاسعة مساء.
ويستقبل المعرض الزوار فى تمام الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء يوميا، ما عدا يومى الخميس والجمعة، إذ يتم استقبال الجمهور يوم الخميس فى تمام الساعة العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء، أما يوم الجمعة فيتم استقبال القراء عقب صلاح الجمعة فى حدود الساعة الواحدة ظهرًا حتى التاسعة مساء.
كانت اللجنة العليا للمعرض هذا العام قد قررت اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ 55، لما له من دور كبير فى ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسى، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.
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