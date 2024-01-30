توافد كبار السن والعائلات والشباب فى معرض الكتاب بدورته الـ55

MENAFN - Youm7) توافد كبار السن، والشباب، والأسرعلى معرض القاهرة الدولى للكتا ، بدورته الـ55 بمركز المعارض بالتجمع الخامس، صباح اليوم السادس، لاستقبال الزوار، من أجل اقتناء الكتب والمشاركة والتفاعل مع ندوات والأنشطة الفنية في ساحات المعرض، وداخل الجناح المخصص للأطفال.

ومن جانبها قامت قوات الشرطة ورجال الأمن بإجراء الحماية الأمنية لتأمين زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب، سواء من خارج بوابات المعرض أو داخلها.

ومن المعتاد دائما مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، فنشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.







