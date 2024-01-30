مؤلفات طه حسين وسلسلة الهوية وأصل الأنواع تنفد يوميا من معرض الكتاب

MENAFN - Youm7) قالت مسئولةجناح الهيئة العامة لقصور الثقافة ، إن هناك إقبالا كبيرا علي كتب عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين، التى تتجاوز الـ 30 عنوان داخل الجناح وبأسعار رمزية، خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.وأوضحت أن هناك أيضًا إقبال على الكتب الخاصة بسلسلة الأنواع والتى تنفد يوميا من الجناح، إضافة إلي سلسلة الهوية، وكتب نشر الإقليمي يقبلون الزوار علي شراءها باستمرار نظرا لانها تباع بجنيه واحد فقط.يذكر أن هيئة قصور الثقافة تقدم مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، وتلقى إقبالا كبيرا من جمهور المعرض لتنوع العناوين وقيمتها وأسعارها المخفضة.

ومن المعتاد دائمًا مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، فنشهد الدورة الجديدة للمعرض التي تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم (5) صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

ويأتى وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.جناح هيئة قصور الثقافة





جناح هيئة قصور الثقافة



