مؤلفات طه حسين وسلسلة الهوية وأصل الأنواع تنفد يوميا من معرض الكتاب

(MENAFN
- Youm7) قالت مسئولة
جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة ، إن هناك إقبالا كبيرا علي كتب عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين، التى تتجاوز الـ 30 عنوان داخل الجناح وبأسعار رمزية، خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.
وأوضحت أن هناك أيضًا إقبال على الكتب الخاصة بسلسلة الأنواع والتى تنفد يوميا من الجناح، إضافة إلي سلسلة الهوية، وكتب نشر الإقليمي يقبلون الزوار علي شراءها باستمرار نظرا لانها تباع بجنيه واحد فقط.
يذكر أن هيئة قصور الثقافة تقدم مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، وتلقى إقبالا كبيرا من جمهور المعرض لتنوع العناوين وقيمتها وأسعارها المخفضة.
ومن المعتاد دائمًا مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، فنشهد الدورة الجديدة للمعرض التي تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم (5) صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.
ويأتى وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.
جناح هيئة قصور الثقافة
جناح هيئة قصور الثقافة
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