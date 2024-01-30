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واتساب يستخدم تخزين Google Drive لحفظ نسخة من الدردشة على هواتف أندرويد

1/30/2024 4:29:58 AM
(MENAFN- Youm7) أطلقت شركة Meta مؤخرًا موجة من الترقيات والتغييرات على منصة المراسلة الفورية الشهيرة واتساب ومن بين هذه التغييرات كان التحول في تخزين النسخ الاحتياطية للدردشة، كما تم الإعلان عنه في الشروط والأحكام المحدثة العام الماضي، بدءًا من يناير 2024، لن تستخدم النسخ الاحتياطية للدردشة المساحة المخصصة لتطبيق واتساب، ولكنها ستعتمد بدلاً من ذلك على Google Drive، وبالفعل، مع اقتراب شهر يناير من نهايته، انتقل تطبيق واتساب بالفعل إلى Google Drive لإجراء نسخ احتياطي للدردشات والوسائط، وفقاً لموقع indiatoday.




يقوم واتساب الآن بحفظ النسخ الاحتياطية للدردشة على Google Drive، باستخدام مساحة التخزين المرتبطة بحساب Gmail المرتبط بحساب واتساب الخاص بك، لذا، وبصرف النظر عن جميع النسخ الاحتياطية لصور Google وGmail والمزيد، فإن تطبيق واتساب الخاص بك سوف يلتهم مساحتك في Google Drive.



ومع ذلك، في حالة عدم وجود حساب Google Drive مدفوع أو إذا كنت تستخدم الإصدار التجريبي من WhatsApp وترغب في تجنب شغل النسخ الاحتياطية للدردشة لمساحة تخزين Google Drive بالكامل، فيمكنك اختيار عدم نسخ الدردشات احتياطيًا إلى الخدمة السحابية، وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام أداة WhatsApp Chat Transfer المدمجة عند التبديل إلى هاتف جديد.



لكن نقل الدردشة سيتطلب أن تكون الهواتف القديمة والجديدة على نفس شبكة Wi-Fi ولا تتطلب اتصالاً نشطًا بالإنترنت، وبدلاً من ذلك، يمكنك شراء مساحة تخزين إضافية على Google Drive من خلال الاشتراك في خطة Google One.



هناك خيار آخر وهو استبعاد الصور ومقاطع الفيديو عند عمل نسخة احتياطية من سجل محادثات WhatsApp، حيث يمكنها زيادة حجم النسخة الاحتياطية بشكل كبير.



يمكنك التحقق مما إذا كان تطبيق WhatsApp الخاص بك قد بدأ عملية النسخ الاحتياطي في Google Drive من خلال الانتقال إلى إعدادات WhatsApp > الدردشات > النسخ الاحتياطي، وإذا كانت النسخة الاحتياطية للدردشة في Google Drive قيد المعالجة، فسترى هذه الرسالة في قسم النسخ الاحتياطي للدردشة، "انسخ محادثاتك ووسائطك احتياطيًا إلى مساحة تخزين حساب Google الخاص بك، ويمكنك استعادتها على هاتف جديد بعد تنزيل واتساب عليه.



الجدير بالذكر أن مستخدمي iPhone اعتمدوا منذ فترة طويلة على تخزين iCloud للنسخ الاحتياطية للدردشة، والآن بدأ مستخدمو Android في اللحاق بالركب، بينما كان مستخدمو iPhone يستخدمون ميزة النسخ الاحتياطي على icloud لبعض الوقت، قام واتساب أخيرًا بتوسيع هذه الإمكانية لتشمل مستخدمي Android، مما يسمح لهم بتخزين سجل الدردشة الخاص بهم بشكل آمن في Google Drive.



يتماشى هذا التطور مع قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، والذي يعزز قابلية التشغيل البيني بين تطبيقات المراسلة الرئيسية، والهدف هو منح المستخدمين حرية التواصل بسهولة عبر منصات مختلفة، مما يقلل الحاجة إلى تنزيل تطبيقات منفصلة بسبب شعبيتها.


















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