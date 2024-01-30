خسائر ومشكلات اقتصادية دون نتائج.. اختفاء عالم ميتافيرس

MENAFN - Youm7) تعد "ميتافيرس" مساحةً افتراضية جماعية مشتركة تجمع بين مجموعة من البشر، وتدخل العالم الافتراضي من خلال جهاز VR، والذي يربط كل أنواع البيئات الرقمية ببعضها، ولكن على عكس أجهزة الـ VR الحالية، التي تُستخدم في الألعاب، يمكن استخدام هذا العالم الافتراضي في أي شيء في حياتك، من العمل أو اللعب أو الحفلات الموسيقية أو الذهاب إلى السينما، من أي مكان في العالم، لا يتطلب الامر أكثر من أن تصنع صورتك ثلاثية الأبعاد، أو الـ "الآفاتار"، ليكون ممثلاً عنك داخل العالم الافتراضي "ميتافيرس".

شركة ميتا في عالم "ميتافيرس"

تعتبر شركة ميتا أحد أكبر المستثمرين في عالم الـ "ميتافيرس"، حيث استثمرت الشركة بقوة في تقنيات الواقع الافتراضي عبر نظاراتها الخاصة، مما جعلها أرخص من المنافسين، وربما حتى أن الشركة تخسر من تلك الأجهزة، وفقًا لبعض المحللين.

يعتقد الكثير أن ميتافيرس تابع إلى ميتا (الشركة الأم لشبكة فيسبوك) بسبب أن رئيسها التنفيذي ماروك زوكربيرج تحدث عن الميتافيرس في البداية وأثار ضجة حولها ولكن الأمر ليس كذلك وهو متشعب جدا وعالم الميتافيرس ليس مملوكا أو حكرا على شركة بعينها.

ولكن حتى الآن، لا يزال كل هذا مجرد أفكار على ورق، لهذا لا يوجد تعريف واحد محدد ودقيق متفق عليه لهذا الـ "ميتافيرس".

شركة فيسبوك، ومؤسسها مارك زوكربيرج، أوضحت منذ فترة أن أولوياتها الأساسية هي عالم الـ "ميتافيرس"، وليس مجرد التواصل الاجتماعي، وكانت قد استثمرت الشركة بالفعل بقوة في تقنيات الواقع الافتراضي عبر نظاراتها الخاصة، مما جعلها أرخص من المنافسين، وربما حتى أن الشركة تخسر من تلك الأجهزة، وفقًا لبعض المحللين.

كما أنها بدأت في صنع تطبيقات خاصة بتقنية الـ VR، منها التي تتفاعل مع العالم الحقيقي، وأخيرًا كما رأينا تحول اسم الشركة الأم بالكامل إلى

Meta ، تعبيرًا عن رغبتها الواضحة والصريحة في الاستثمار أكثر في هذا العالم الافتراضي، ولكن الشركة ترى أن فكرة الـ "ميتافيرس" لكي تتحول إلى حقيقة ستستغرق نحو 10 إلى 15 سنة أخرى.

أهم الشركات التي تقوم بتطوير ميتافيرس ميتا

تعتبر ميتا هي الشركة الرئيسية الاهم التي تقوم بتطوير الميتافيرس Metaverse للمستخدمين واللاعبين ليكونوا في شبكة واسعة من العوالم الافتراضية ثلاثية الأبعاد في الوقت الفعلي وقالت صحيفة واشنطن بوست، إن مارك زوكربيرج قاد ميتا خلال سنوات من الاضطراب العام، وقدم

للموظفين ثقة وأمن، بأنه برغم بعض العثرات، فإن الرئيس التنفيذي للشركة دائما على المستقبل الصحيح.

لكن الآن، وبسبب الاضطرابات الاقتصادية وموجات تسريح الموظفين التي ستؤدى إلى خفض حوالى 21 ألف عامل، والاستثمار المكلف فى الواقع الافتراضى ميتافيرس، الذى لم يجنى ثمارا حتى الآن، فإن الكثيرين داخل ميتا يقولون إن زوكربيرج فقد رؤيته وثقة العاملين، وبدلا من ذلك، ، فإنه يقود الشركة نحو أزمة معنوية غير مسبوقة، بحسب مقابلات أجرتها الصحيفة مع أكثر من 20 من الموظفين الحاليين والسابقين بالشركة، الذين رفضوا الكشف عن هويتهم خوفا من العقاب.

ارتفعت تكاليف ومصاريف Meta بنسبة 19% فى الربع الثالث العام االماضي، فى مواجهة قلق المستثمرين بشأن الخسائر، وقال زوكربيرج إنه واثق من أن الإنفاق على metaverse

وغيره من "الرهانات التجريبية" سيبدأ يؤتى ثماره.

أبل

تأتي شركة أبل بعد ميتا في الاهتمام بعالم الـ "ميتافيرس"، حيث تهدف لدخول الميتافيرس بقوة من خلال Apple Vision Pro

وإنشاء تطبيقات اجتماعات افتراضية يمكن المشاركة فيها عبر هذه النظارة بشاشة مثبتة على الرأس (HMD) وسوف يكون المستخدم قادر على التفاعل في اجتماعات العالم الإفتراضي من خلال حركة اليد والذراع.

سناب شات

سناب شات واحد من الشركات التي تعمل في تطوير الميتافيرس، وأعلنت عن عدسة أفاتار جديدة توضح كيف سيبدو المستخدم أو اللاعب في ميتافيرس ويعمل مرشح الأفاتار على تعزيز الواقع المعزز الذي يسمح للأفاتار بتغيير الملابس والوجوه حسب الحالة المزاجية كما أطلقت رموز تعبيرية ثلاثية الأبعاد مخصصة للعالم الإفتراضي.

خسائر ميتا من الميتافيرس

تعرضت ميتا لانتقادات هذا العام لوضعها المليارات في مشاريع metaverse وخسارة 9.4 مليار دولار من Reality Labs

خلال أول فترة عام 2022، ومع ذلك

وضعت شركة ميتا

20٪ من إجمالي إنفاقها في Reality Labs

الخاص بالميتافيرس في عام 2023، مع توجيه نصف هذا المبلغ مباشرة نحو مبادرات الواقع المعزز (AR)، وهو نفس المبلغ تقريباً كما في العام الماضي، وفقاً لموقع engadget.

ميتافيرس 2023

ركز زوكربيرج على فكرة أن العالم الافتراضي الجديد الشامل سيكون مستقبل أعماله على مدار العامين الماضيين، لكن Reality Labs، قسم Meta الذي يبني ميتافيرس metaverse، كان يخسر المليارات.

هذا العام، على الرغم من ذلك، لم يتم إنقاذ شركة Reality Labs أيضًا عندما تم قطع 10000 موظف في Meta في مارس، و Meta ليست الشركة الوحيدة التي قامت بذلك.

أجلت شركة آبل خططها الخاصة بنظارات الواقع المعزز، وأعلنت مايكروسوفت عن تخفيض الوظائف في قسم HoloLens، في أواخر مارس، سرحت ديزني فريق بالكامل.