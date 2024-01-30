ما الذي يمكنك توصيله بجهاز آيفون 15 باستخدام USB-C؟

MENAFN - Youm7) تخلصت شركة آبل في هواتف آيفون 15 آيفون 15 بلس، من منفذ Lightning واستبدلته بمنفذ USB-C، ما يفتح عالمًا جديدًا من الراحة لتوصيل الملحقات والأجهزة الطرفية، كذلكيدعم منفذ USB-C في الطرازات الاحترافية لتشكيلة آيفون 15 سرعات USB-3، مما يتيح سرعات نقل بيانات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية.يُسهل USB-C توصيل الشاشات ووحدات التخزين الخارجية والكاميرات والشحن باستخدام نفس الكابل مثل جميع أجهزتك الأخرى.إليك ما يمكنك فعله بجهاز آيفون الجديد ومنفذه الجديد اللامعلماذا تغيرت أبل من Lightning؟

لقد استثمرت آبل بالكامل في النظام البيئي لمنفذ Lightning على آيفون، ومع ذلك فقد بدأت في اعتماد USB-C عبر طرازات ماك وآيباد منذ عام 2015 كوسيلة لتحديث الاتصال بالكمبيوتر، حيث يتميز USB-C بأنه متعدد الاستخدامات، حيث يحمل الطاقة والبيانات بنفس الموصل، ويوفر USB-4 / Thunderbolt سرعات نقل بيانات أعلى.

وفي الوقت نفسه، أصبح USB-C يتمتع بشعبية متزايدة على الجانب الذي يعمل بنظام أندرويد في سوق الهواتف الذكية، لكن شركة آبل تمسكت بـ Lightning على آيفون، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها لا تزال تعاني من ردة الفعل العنيفة التي حدثت منذ أكثر من عقد من الزمن.وكان العامل المؤثر بالنسبة لشركة أبل هو مفوضية الاتحاد الأوروبي، التي أصدرت تشريعات للحد من النفايات الإلكترونية من خلال فرض استخدام USB-C كموصل عالمي للهواتف.وهذا يعني أنه سيتعين على شركة آبل على الأقل أن تصنع نموذجًا خاصًا من آيفون للسوق الأوروبية، وهذا يجلب مضاعفاته الخاصة، بدلاً من ذلك اختارت شركة آبل اعتماد USB-C في جميع المجالات، وبصرف النظر عن الإحباط الناتج عن اضطرار العملاء إلى تغيير جميع كابلات Lightning الحالية التي انتهت صلاحيتها، فإن ذلك يجلب الكثير من الفوائد. شحن USB-C عالمي

بعد أن أصبح لديك آيفون 15، ربما تكون على وشك أن تكون قادرًا على استخدام نفس الكابل لشحن جميع أجهزتك، حيث تحتوي جميع أجهزة آيباد تقريبًا على منفذ USB-C، وجميع أجهزة ماك مزودة بمنفذ USB-C منذ عقد من الزمن.



تأتي أجهزة ماك الأحدث مزودة بشاحن MagSafe من آبل، ولكن يمكن أيضًا شحنها عن طريق توصيل أحد منافذ USB-C الخاصة بها أيضًا، كما يأتي أحدث جيل من Apple TV مزودًا بجهاز تحكم عن بعد USB-C، وأصدرت آبل للتو جهاز AirPods Pro جديد مع علبة شحن USB-C، ويمكنك أيضًا شراء علبة USB-C بشكل منفصل من متجر آبل.تبيع شركة آبل كابلات شحن USB-C الخاصة بها، ويأتي آيفون مزودًا بكابل منسوج عالي الجودة في الصندوق نفسه، على عكس Lightning، فإن USB-C ليس ملكية خاصة.ولشحن أجهزة آبل الخاصة بك، يمكنك استخدام أي كابل شحن USB-C أو ملحق متوفر في السوق. يتضمن ذلك كابلات USB-C أرخص وكابلات USB-C ذات أنماط وأطوال مختلفة، ويحتوي Anker على محول طاقة USB-C مزدوج بقدرة 47 وات، على سبيل المثال.لشحن جهاز آيفون الخاص بك بأقصى سرعة، تحتاج إلى استخدام محول طاقة بقدرة 20 وات أو 30 وات، يمكنك استخدام محول طاقة بقدرة كهربائية أعلى بأمان مثل ذلك الذي يأتي مع جهاز MacBook الخاص بك؛ سيقوم الهاتف بإدارة الطاقة تلقائيًا.اشحن الأجهزة الأخرى ببطارية آيفون 15 الخاصة بك

زاوية أخرى رائعة لقصة شحن USB-C هي أنه يمكنك استخدام آيفون لشحن الملحقات الأخرى، كما يمكن لجهاز آيفون 15 قبول ما يصل إلى 27 واطًا من خلال منفذ USB-C، ولكن يمكنه أيضًا إخراج حوالي 4.5 واط، (لا يستطيع البرق التعامل إلا مع 0.3 واط فقط).

هذا يعني أنه يمكنك بالفعل استخدام بطارية آيفون الاحتياطية لتشغيل وشحن الملحقات المتصلة، إذا كانت سماعات AirPods منخفضة، فيمكنك توصيلها بهاتفك وسيقوم هاتفك بتعبئة العصير في علبة AirPods الخاصة بك، كما يمكنك أيضًا شحن بطارية هاتف آيفون الخاص بشخص آخر، لكن عليك أن تدرك أن الأمر سيستغرق بعض الوقت. يمكنك الاتصال بسهولة بشاشات العرض الخارجية

مع Lightning، لا يمكنك الاتصال بشاشات العرض الخارجية إلا عبر جهاز دونجل عالي الكعب، باستخدام USB-C على iPhone 15، يمكنك الإخراج إلى الشاشة مباشرة.

استخدم كابل USB-C إلى HDMI واعرض شاشة آيفون على تلفزيون أو شاشة 4K، مع انعكاس الشاشة

إذا كنت تشاهد فيلمًا في تطبيق خدمة بث الفيديو، فسيقوم الفيلم تلقائيًا بملء أبعاد التلفزيون باستخدام عناصر التحكم في التشغيل على شاشة اللمس، اعرض مكتبة الصور الخاصة بك بسهولة أو قم بإجراء عرض تقديمي باستخدام Keynote بمجرد توصيل هاتفك مباشرةً بجهاز العرض.

إحدى حالات الاستخدام التي تدفعها آبل هي وضع آيفون كوحدة تحكم ألعاب محمولة، باستخدام قوة شريحة A17 Pro الموجودة بالداخل، يمكن لجهاز آيفون 15 برو تشغيل بعض الألعاب المتطورة بدقة رسومية عالية.قم بإقران وحدة تحكم ألعاب Xbox أو PlayStation، وقم بتوصيل هاتفك بالتلفزيون، وابدأ اللعب، حيث يعد محول Apple USB-C Digital AV خيارًا جيدًا لحالة الاستخدام هذه، لأنه يسمح بمنفذ HDMI وإخراج الطاقة للشحن المستمر والعبور عبر USB-C في دونجل واحد مناسب.قم بتوسيع مساحة التخزين المحلية الخاصة بك باستخدام محركات الأقراص الثابتة USB-C وبطاقات SD المحمولةقم بتوصيل محرك أقراص ثابت USB-C أو قارئ بطاقة SD وتصفح الملفات مباشرة باستخدام تطبيق الملفات على آيفون.إذا ذهبت في عطلة وأخذت معك كاميرا مخصصة، فيمكنك استيراد الصور مباشرة من بطاقة SD إلى مكتبة الصور بجهاز آيفون الخاص بك.بعد ذلك، قم بإفراغ بطاقة SD واستمر في التصوير أثناء قيامك بتحرير وتحميل الصور التي التقطتها على شاشة اللمس الكبيرة بهاتفك.يتيح لك تطبيق iPhone 15 Pro Camera تسجيل فيديو ProRes 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية مباشرةً على وحدة تخزين USB-3 ProRes غير مضغوط وأحجام الملفات ضخمة، وتستهلك غيغابايت في الدقيقة من التسجيل.لكن عند إقران جهاز آيفون الخاص بك بمحرك أقراص SSD محمول بسعة 1 تيرابايت، يمكنك التسجيل لفترة من الوقت قبل نفاد المساحة، يتطلب ذلك كابل USB-3 (وليس مجرد كابل شحن) للاستفادة من سرعات النقل السريعة البالغة 10 جيجابت في الثانية الممكنة عبر منفذ iPhone 15 Pro.قم بتوصيل لوحات مفاتيح الأجهزة والإنترنت السلكيفي بعض الأحيان، لا تكفي الشبكة اللاسلكية - وتحتاج فقط إلى التوصيل.يدعم USB-C على iPhone أي ملحق أساسي تقريبًا يمكنك التفكير فيه، دون الحاجة إلى برامج تشغيل خاصة أو تكوين إضافي، ما يعني أنه يمكنك توصيل لوحة مفاتيح الأجهزة وستعمل فقط.أو إذا كنت تقوم بالبث على الطريق، فيمكنك التسجيل باستخدام ميكروفون USB-C صغير، الاحتمال الآخر هو الإنترنت السلكي، باستخدام محول USB-C إلى Ethernet، وإذا كان لديك لوحة مفاتيح MIDI، فيمكنك إنشاء أغنية أثناء التنقل باستخدام تطبيق مثل GarageBand.سماعات رأس سلكية تعمل مع هاتفك وجهاز الكمبيوتر منذ أن أسقطت شركة آبل مقبس سماعة الرأس، انتقل معظم العالم إلى استخدام سماعات الرأس اللاسلكية Bluetooth مثل AirPods.ولكن إذا كنت لا تزال تفضل التوصيل بسلك، فإن استخدام سماعات الرأس السلكية مع آيفون كان أمرًا غير مريح. تعمل سماعات الأذن Lightning مع هاتفك، ولكن لا شيء آخر.ويعمل آيفون 15 مع أي سماعات رأس USB-C، بما في ذلك سماعات الأذن USB-C الجديدة من آبل، حيث تعمل سماعات الرأس هذه مع أي جهاز كمبيوتر مزود بمنفذ USB-C، حتى تتمكن أخيرًا من استخدام نفس سماعات الرأس السلكية عبر هاتفك وiPad وMac، كما يعتمد عدد متزايد من سماعات الرأس ومكبرات الصوت المتطورة أيضًا على اتصال USB-C هذه الأيام.قم بتوصيل محاور متعددة المنافذ

وUSB-C مرن للغاية ويسمح بنقل البيانات والطاقة عبر نفس المنفذ، هذا يعني أنه يمكنك حمل دونجل واحد، وهو عبارة عن مركز متعدد المنافذ يشتمل على جميع أنواع عمليات الإدخال والإخراج، لاسيما إنها مريحة للغاية مثل ملحقات آيباد وماك، وتعمل الآن مع آيفون أيضًا.

على سبيل المثال، سيعمل محور Anker 5-in-1 بسعر 25 دولارًا مع منفذ USB-3 USB-C على iPhone 15 Pro ويمكّنك من الاتصال بشاشات العرض الخارجية والاتصال بالطاقة وتوصيل ملحقات USB وشاشة خارجية، كل ذلك في نفس الوقت.الشيء الوحيد الذي عليك أن تضعه في الاعتبار هو أن آيفون يمكنه إخراج الطاقة إلى المركز بقدرة 4.5 واط، حيث يمكن أن يوفر iPad وMac طاقة كهربائية أعلى بكثير، لذلك إذا كنت تستخدمهما مع iPhone، فقد تحتاج أيضًا إلى توصيل مصدر طاقة خارجي.