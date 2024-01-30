شركة صينية تطور بطارية ذرية صغيرة تدوم 50 عامًا ولا تحتاج لإعادة شحن

MENAFN - Youm7) كشفت شركة Betavolt الصينية مؤخرًا عن بطاريتها BV100، وهى أصغر من حجم العملة المعدنية ولكن يبلغ عمرها الافتراضى حوالى 50 عامًا ولا تحتاج إلى إعادة الشحن، اللافت للنظر هنا أن البطاريات الذرية ليست جديدة، حيث أنتجت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى وحدات الطاقة هذه خلال الستينيات، لكن هذه البطاريات النووية كانت كبيرة وخطيرة ومكلفة الصنع.

تم استخدام البلوتونيوم كمصدر للطاقة المشعة للبطاريات الذرية الأولى، لكن العلم قطع شوطا طويلا منذ ذلك الحين، وتعتمد بطارية بيتافولت الثورية الآن على نظير أكثر أمانا، وهو النيكل 63، الذى يضمحل إلى نظير مستقر من النحاس، وتسمح مادة أشباه الموصلات الماسية الموجودة فى البطارية بالعمل بثبات فى بيئات تتراوح من -60 إلى 120 درجة مئوية، وفقا لـ

oddity central.

البطارية

تبلغ أبعاد Betavolt BV100 الجديدة 15 مم × 15 مم × 5 مم فقط، وتولد الكهرباء باستمرار مع تحلل النظائر، على عكس البطاريات التقليدية التى تقوم ببساطة بتخزين الطاقة، وتدعى الشركة التى يقع مقرها فى بكين أنها أول شركة نجحت فى تصغير الطاقة الذرية، حيث قامت بتركيب 63 نظيرًا نوويًا فى بطارية أصغر من عملة معدنية، وهذا الإنجاز يجعلها متقدمة على جميع المؤسسات الأكاديمية والتجارية الأوروبية والأمريكية الأخرى.

لا تبدو عبارة "البطارية الذرية" آمنة، لكن شركة

Betavolt

تدعى أن بطاريتها

BV100

آمنة تمامًا للمستهلكين، لأنها لن تسرب الإشعاع حتى لو تم ثقب الغطاء الواقى الخاص بها، وتخطط الشركة للبدء فى إنتاج البطارية بكميات كبيرة فى وقت لاحق من هذا العام، وتقديم نسخة أكثر قوة فى عام 2025، وفى المستقبل، تخطط

Betavolt

لاستهداف صناعة الطيران، والمعدات الطبية، وأجهزة الذكاء الاصطناعى، والطائرات بدون طيار الصغيرة، والروبوتات، وصناعات أخرى تحتاج إلى بطاريات عمرها 50 عامًا.

مكونات البطارية

يعتبر BV100 طفرة على العديد من المستويات، ولكن كما تشير العديد من منافذ الأخبار التقنية، فإن إنتاج الطاقة الذى يبلغ 100 ميكرووات عند 3 فولت ليس مثيرًا للإعجاب بشكل خاص، وتخطط Betavoolt لإطلاق بطارية ذرية جديدة بقدرة 1 واط فى عام 2025، ومع تحسن التكنولوجيا، قد نرى قريبًا بطاريات الهواتف الذكية التى لا تحتاج إلى إعادة الشحن.

وكتبت الشركة على موقعها على الإنترنت: "يمكن للبطارية أن تمكن أجهزة مثل الهواتف الذكية من العمل إلى أجل غير مسمى دون إعادة الشحن أو الطائرات بدون طيار من الطيران دون هبوط".