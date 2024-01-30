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تفاصيل زرع إيلون ماسك أول شريحة كمبيوتر فى رأس إنسان

1/30/2024 4:29:57 AM
(MENAFN- Youm7) قامت شركة Neuralink ، وهي شركة التكنولوجيا العصبية ومقرها كاليفورنيا والمملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك بزرع شريحة دماغية لاسلكية في الإنسان لأول مرة، حسبما أوضح "ماسك"، حيث
كشف ماسك عن هذا التطور الكبير في 29 يناير عبر سلسلة من المنشورات على موقع X (المعروف سابقًا باسم Twitter).



وتعمل شركة Neuralink على إنشاء واجهات دماغية حاسوبية قابلة للزرع (BCIs)، وفي شهر مايو الماضي، حصلت الشركة على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لإجراء تجارب على البشر، في سبتمبر 2023، بدأت شركة التكنولوجيا العصبية توظيف التجارب البشرية.



وقال ماسك في منشور له:“لقد تلقى أول إنسان زرعة من شركة Neuralink بالأمس وهو يتعافى بشكل جيد، وتظهر النتائج الأولية اكتشافًا واعدًا لارتفاع الخلايا العصبية، وكشف أيضًا بشكل منفصل أن أول منتج BCI من قبل الشركة كان يسمى Telepathy، تتيح شريحة الدماغ التحكم في جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي بمجرد التفكير، حسبما قال المؤسس المشارك، ومن المثير للاهتمام أن الشركة نشرت مقطع فيديو على موقع يوتيوب في عام 2021، حيث يمكن رؤية قرد يتحكم في لعبة بينج بونج بعقله، بعد زرع الشريحة فيه.



وتابع "تخيل لو كان ستيفن هوكينج قادرًا على التواصل بشكل أسرع من الكاتب السريع أو البائع بالمزاد، وأضاف: "هذا هو الهدف"، سيكون المستخدمون الأوائل للمنتج هم أولئك الذين فقدوا القدرة على استخدام أطرافهم.



في حين حصلت شركة Neuralink على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لإجراء تجارب بشرية في العام الماضي، إلا أنها رفضت طلبًا لإجراء نفس الشيء في عام 2022، وفي ذلك الوقت، أشارت الهيئة التنظيمية إلى مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة تتعلق بـ "بطارية الليثيوم الخاصة بالجهاز؛ وإمكانية انتقال الأسلاك الصغيرة المزروعة إلى مناطق أخرى من الدماغ؛ وأسئلة حول ما إذا كان من الممكن إزالة الجهاز وكيف يمكن إزالته دون الإضرار بأنسجة المخ، وفقًا لتقرير صادر عن رويترز.



في عرض تقديمي عام 2019، أوضح ماسك أن واجهات توصيل الموصلات العصبية من نيورالينك تتكون في الغالب من بوليميد إلى جانب موصل رفيع من الذهب أو البلاتين، وتم إدخالها في الدماغ من خلال عملية آلية يقوم بها روبوت جراحي.

وتحتوي الشريحة على عدد كبير من العقيدات الرفيعة للغاية مع أسلاك تسمى المجسات، كما تحتوي نهايات هذه المجسات على أقطاب كهربائية قادرة على تحديد وقراءة الإشارات الكهربائية في الدماغ، ويتم بعد ذلك نقل هذه الإشارات لاسلكيًا إلى جهاز يمكنه تحويلها إلى أوامر إلكترونية للتحكم في الجهاز.



وفي الماضي، أجرت الشركة اختبارات مكثفة على الحيوانات وحققت نسبة نجاح عالية، وفي حين أن إجراء عملية زرع شريحة دماغية ناجحة يعد معلمًا رئيسيًا، فإن نجاح المنتج سيتم تحديده من خلال أدائه على المدى الطويل وعدم وجود آثار جانبية.


















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