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النقابات المهنية.. شبح التصفية يطارد صناديق التقاعد

1/30/2024 4:28:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان – في ظل بقاء أزمة صناديق التقاعد النقابية قائمة وتزداد تفاقما بمضي الوقت، أكد نقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة أن صندوق تقاعد النقابة الذي تأسس في تشرين الثاني (نوفمبر) 1996، يتجه نحو التصفية، وذلك بموجب قرار الهيئة العامة التي صادقت على ذلك الجمعة الماضية.
ولفت الشوابكة لـ"الغد"، إلى أن الصندوق كان يصرف رواتب تقاعدية للجيولوجيين منذ فترة تأسيسه وبشكل منتظم، مضيفا أن ذلك تغير بدءا من شهر حزيران (يونيو) عام 2021، إذ توقّف بذلك التاريخ عن صرف الرواتب التقاعدية، وإلى الآن لا يزال تسجّل عليه ذمم تجاوزت مبلغا كبيرا.
وأوضح أنه في منتصف العام 2022، اتخذ مجلس النقابة الحالي قرارا، وحسب القانون، بتصفير الرواتب التقاعدية، حيث لم يعد يُسجل الصندوق أي رواتب لأن القانون ينصّ بأنه "يحق لمجلس النقابة بين الفترة والأخرى أن يعيد النظر بالرواتب التقاعدية بناءً على موجودات الصندوق".
وأكد أنه بناءً على ذلك، تم وقف النزف المالي وتسجيل الذمم للرواتب، ليلحق ذلك اقتراح من الهيئة العامة بتصفية الصندوق، وهو اقتراح كان له مؤيدون ومعارضون، خصوصا وأنه كان هنالك أشخاص مع إنقاذ الصندوق، لكن الهيئة العامة قالت كلمتها مؤخرا، و"نحن نحترم الهيئة العامة وقراراتها".
ومن بين الحلول التي تم طرحها لإنقاذ صندوق تقاعد "الجيولوجيين"، عدد من المشاريع، وتسييل بعض العقارات للاستثمار، لا سيما أن وزير الطاقة أظهر استعداده في وقت سابق بالمساهمة في تمويل أي مشروع مُنتج تتقدم فيه النقابة، إضافة إلى الاستثمار في قطاع التعدين.
وأكد الشوابكة أن هذا الاقتراح لم يتقبله مجلس النقابة، كما أن الوزير طالب بجدوى اقتصادية للمشروع في قطاع التعدين، وتبرع بالدعم للحصول على التمويل لهذا المشروع من بعض الصناديق المانحة والممولة، لكن هذا الاقتراح لم يلق قبولا.
وأشار إلى أن عدد المشتركين في الصندوق بلغ 1200 جيولوجي من بين 5700 هم أعضاء الهيئة العامة للنقابة، مبينا أنه على الرغم من أن التسجيل في صندوق التقاعد "إلزامي"، إلا أن عدد المشتركين قليل؛ لأنه لا توجد سلطة للمجلس في جلب المشتركين وإجبارهم على الدفع.
وأوضح أنه لم يكن هناك دعم رسمي لقرار النقابة خصوصا من قبل المهنيين في القطاع الحكومي، عبر إلزامهم باقتطاع اشتراك النقابة.
وشدد على أن معظم المشتركين في الصندوق هم من الجيولوجيين العاملين في القطاع العام، مضيفا: "عند الحديث عن وزارة التربية والتعليم التي يوجد فيها 1300 جيولوجي، فإن المسددين منهم هم نحو 350 فقط، ولو كان هناك التزام من الجميع بالتسديد لما وصلت الأزمة إلى ما هي عليه الآن".
واعتبر الشوابكة أن معظم الصناديق التقاعدية في النقابات المهنية تعاني، و"هذا أمر لا خلاف عليه، والسبب يعود لآلية الاستثمار غير المجدية والعقيمة في النقابات، إضافة إلى بعض القصور من عدد من المجالس في آلية الاستثمار".
وقال: "نحن نعذُر المجالس النقابية على طريقة الاستثمار التي تتبعها، وذلك بسبب الخوف من الخسارة"، مبينا أن "الهيئات العامة لا ترحم، وتريد أن تربح ولا تتحمّل الخسارة".
واعتبر أن المشكلة التي تواجه النقابة حاليا تكمن في كيفية تصفية الموجودات، خاصة أن أملاك الصندوق هي عقارات، تم شراؤها بمبالغ كبيرة، وعندما يتم تسييل هذه العقارات فإن السؤال: "هل ستسدّد التزامات الزميل الجيولوجي الذي دفع مبالغ تقاعدية أم لا؟".
وقال إنه وبحسب المخمنين العقاريين، فإن عقارات النقابة تساوي بين 2.5 و3 ملايين دينار، وهي عبارة عن مبنى في الشميساني، وأراضٍ أخرى في أطراف العاصمة، مضيفا: "نتمنى أن تُباع بنفس قيمتها دون أي خسارة، لكن الوضع الاقتصادي في حال صعب بشكل عام".
واعتبر أن فكرة السداد هي نقطة خلافية لدى الهيئة العامة؛ لأن نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي يعتبر الجيولوجي المنقطع عن التسديد غير ملتزم.
بدوره، قال نقيب الجيولوجيين إن المنقطع عن التسديد لا يستفيد في النظام من حقوق التقاعد، حتى لو تقاعد، حتى وإن كان عليه شهر واحد، وإن كل من تخلّف عن السداد يعتبر غير مسدّد في صندوق التقاعد.
وأضاف أن الهيئة العامة تقول في التشريع الجديد، إن من توقف عن الدفع لعام أو عامين، فالمفروض أن له حقوقا مالية في التصفية، وهذه المادة تواجه خلافات كبيرة في الهيئة العامة التي تنظر إلى مصلحة كل شخص من جانبه الخاص، وهذه المادة متروكة لديوان التشريع.
وقال: "أعتقد أن الأمر إن كان قانونيا سيدخل حيز التنفيذ، وإن لم يكن فسيتم إيقافه، وأعتقد أن رأي ديوان التشريع والرأي القانوني لمستشار النقابة وعدد من المستشارين كان واضحا".
وأكد الشوابكة أن هذه نقطة خلافية في من توقّف عن الدفع حسب النظام السابق، حيث نص على أن المشترك المنقطع لا يحصل على شيء، لكن كان هناك نص في التعديلات يمنح 6 أشهر لتسوية أوضاعه مع الصندوق، وإذا لزم الأمر تُمدّد هذه الفترة مرة أخرى.
وأكد أن الهيئة العامة حذفت هذه النقطة في الاجتماع الأخير، وجعلت المنتسب لفترة ما يحق له الحصول على أمواله في التصفية حتى لو كان ملتزما لأي فترة، وهذ الأمر طبعا متروك لرأي ديوان التشريع.
بدوره، اعتبر نائب نقيب الصحفيين الزميل جمال شتيوي إن إنشاء الصناديق التقاعدية يجب أن يكون مبنيا على دراسات اكتوارية تحدّد مدى إمكانية استمرار هذه الصناديق.
وأكد شتيوي أن بعض النقابات المهنية تكتشف غالبا أن مداخيل هذه الصناديق أقل من مدفوعاتها، خصوصا وأن قيمة الأقساط تكون عبارة عن مبلغ رمزي والمقبوضات أكبر بكثير.
وأضاف أن أي خطوة لإنشاء وتعزيز صناديق التقاعد، الأصل فيها أن يكون الوارد المالي إليها يساوي، على الأقل، المصروفات، بالإضافة إلى أهمية إجراء استثمارات مضمونة ومربحة.
وقال إن الاستثمار يجب أن يكون مدروسا في الأوجه الصحيحة، بحيث يحسن من موجودات الصناديق، مبينا أن بعض النقابات اكتشفت أن عضو النقابة يدفع على سبيل المثال طيلة فترة خدمته 10 آلاف دينار، وفي النهاية يحصل على راتب تقاعدي بقيمة كبيرة على مدار 20 عاما، وبالتالي فإن الصناديق تكون عرضة للإفلاس نظرا لغياب الدراسات الاكتوارية الحقيقية.
وأكد أن هذه الأمور متوقّعة، ولذلك فإن صنديق ضمان لدول عدة حول العالم يمكن أن تنتهي للإفلاس، مشددا على أهمية إنشاء دراسات اكتوارية وبشكل دائم، كي لا يتعرّض الصندوق التقاعدي لأي عجز أو مخاوف من إفلاسه.
بدورها، عملت نقابة المهندسين على تعديل نظام الصندوق بهدف تعزيز الوضع المالي للصندوق بناء على الدراسات الاكتوارية التي أجرتها النقابة.
وصدرت الإرادة الملكية السامية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بالموافقة على النظام المعدل لنظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم (84) لعام 2023.
وقال نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي إن النظام المعدل سمح للمهندسين الراغبين بضم السنوات السابقة دون سداد الرسوم الإضافية المترتبة على الاشتراكات التقاعدية عن تلك السنوات، والحصول على الإعفاء وفقا للنظام.
وأكد الزعبي أن النظام المعدل سمح أيضا بتأجيل دفع الاشتراكات التقاعدية في حالات معينة ومنها التعطل أو المرض، حيث يمكن تقديم طلب تعطل لمدة تصل إلى 6 أشهر دون ترتب رسوم إضافية، ودون أن تدخل في فترة احتساب الراتب التقاعدي.
واشتمل النظام المعدل على إلزامية الاشتراك في الصندوق لجميع أعضاء النقابة، على ألا يزيد الحدّ الأعلى لعمر الاشتراك عن (47) عاماً للذكور، و(43) عاماً للإناث.

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