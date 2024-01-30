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إطلاق أوراق سياسات حول قضايا واحتياجات الصحة الإنجابية والجنسية لليافعات واليافعين في الأردن

1/30/2024 4:28:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في لقاء موسع عُقد يوم أمس الإثنين بمشاركة عدد كبير من ممثلي الجهات الوطنية الحكومية المعنية والمنظمات غير الحكومية والدولية ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأكاديمي، أطلق برنامج النوع الاجتماعي والمراهقة: دليل عالمي GAGE بالتعاونمع المجلس الأعلى للسكان وشير نت الأردن ورقتي سياسات، كانت الورقة الأولى حول "تناول ثقافة الصمت من أجل تحسين الصحة الإنجابية والجنسية لليافعات واليافعين في الأردن" بينما تناولت الورقة الثانية "معلومات وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية: الفرص والتحديات أمام صحة الشباب الأقل حظاً في الأردن".
وهدفت الورقتان إلى المساهمة في توفير الأدلة العلمية للجهات الفاعلة في مجال السياسات والبرامج لتعزيز التخطيط لتنفيذ البرامج التي من شأنها أن تسهم في حصول جميع اليافعين والشباب في الأردن على معلومات وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية الموثوقة، وتسليط الضوء على التحديات الماثلة أمام اليافعين واليافعات في المجتمعات الأقل حظاً في الأردن، وتسهيل النقاش حول كيفية معالجة المعيقات الرئيسية أمام حماية الصحة الجنسية والإنجابية لليافعين والشباب وسبل استجابة السياسات والبرامج لهذه التحديات.
وبرنامج المراهقة والنوع الاجتماعي: دليل عالمي، هو دراسة طولية متعددة المراحل مدعومة من وزارة الخارجية والكومونولث للتنمية في المملكة المتحدة، تم تنفيذها على عينة كبيرة ومتنوعة حجمها 3000 يافعاً ويافعةً من الفئات المختلفة في محافظات عمان واربد وجرش والمفرق والزرقاء. وتتكون هذه العينة من اليافعين واليافعات من المجتمعات الأردنية النائية والأقل حظاً بما فيهم اللاجئين. وركزت الدراسة على الرفاة الشامل لليافعين واليافعات، بما في ذلك الوصول للمعلومات الخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية، إلى جانب الخدمات الأخرى.
وجدت الدراسة أن الفتيات والشابات كان لديهن مصدر معلومات حول سن البلوغ أكثر من الفتيان والشباب (93% مقابل 72%)، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن الأمهات (43%) - وليس الآباء (9%) – يتحدثون مع أطفالهم حول تغييرات البلوغ. ومع ذلك، وجدت الدراسة أن الدورة الشهرية تؤثر على الأنشطة اليومية لأكثر من النصف (56٪) الفتيات والشابات. ووجدت أيضاً أن أكثر من نصفهن يشعرن بالحرج (39%) أو الخوف (14%) من مطالبة أفراد الأسرة بشراء مستلزمات للدورة الشهرية نيابة عنهن. وأفاد نحو ثلاثة أخماس (57٪) من الفتيات المراهقات أن مدارسهن بها مرافق مناسبة لإدارة الدورة الشهرية؛ فيما أشارت بقية الفتيات إلى وجود عدد قليل جداً من المرافق الصحية وصناديق التخلص من النفايات، وعدم توفر الخصوصية الكافية، وقلة توفر المياه. وأفادت الفتيات ذوات الاحتياجات الخاصة بأنهن الأقل قدرة على الوصول إلى المرافق المدرسية (44%)، وذلك في بعض الأحيان بسبب عدم توفر المرافق الصحية المهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة وأحيانا بسبب عدم توفر مساعدي التدريس الذين يمكنهم مساعدتهن.
ووجدت الدراسة أيضاً أن أكثر من أربعة أخماس (81%) الزوجات الشابات في العينة قد بدأن بالفعل في الإنجاب، وأن معدلات الأمومة بين الفتيات المتزوجات في مرحلة الطفولة كانت أعلى (89%). وكانت المواقف المتعلقة بعنف الزوج بين الشباب في الدراسة مثيرة للقلق أيضاَ: ثلاثة أرباع (75٪) الشباب يوافقون على أن الزوجات مدينات لأزواجهن بالطاعة الكاملة، وكان احتمال موافقة الفتيان والشبان على هذا الرأي (86٪) أعلى من موافقة الفتيات والشابات (66%).
واستعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان الأستاذ الدكتور عيسى المصاروه في الجلسة الافتتاحية للقاء الجهود الوطنية التي يبذلها المجلس بالتعاون مع الشركاء في تهيئة بيئة سياسات وبرامج مواتية لدعم وتقوية عناصر الحماية لليافعين من الجنسين، وتقليص الأخطار التي يتعرض لها اليافعون والشباب، وبما يساهم في الارتقاء بالخصائص السكانية. ويتطلب ذلك أن تصبح التربية الصحية الشاملة جزءاً من المناهج المدرسية النظامية التي يقدّمها معلمون مدرّبون ومدعومون على نحو جيد، إذ يبقى المعلمون مصدراً موثوقاً به للمعارف والمهارات في جميع النظم التعليمية، كما يشكلون عنصراً يحظى بتقدير كبير في الأسرة والمجتمع الأردني. إن بإمكان التربية الصحية الشاملة لمواضيع الصحة الإنجابية والجنسية في مرحلة البلوغ والمراهقة والشباب، أن تزود الشباب بمعلومات دقيقة علمياً ومناسبة لفئتهم العمرية وسياقنا الثقافي والديني، وأكد الأمين العام أيضاً على أهمية تعزيز دور الوالدين والأسرة في التربية الجنسية، من خلال تمكين الوالدين بالمعلومات الصحيحة الدقيقة المتعلقة بصحة أبنائهم اليافعين واليافعات وتعزيز الحوار ما بين الوالدين وابنائهم.
ومن جانبها سلَطت مديرة برنامج النوع الاجتماعي والمراهقة: دليل عالمي GAGE الدكتورة نيكولا جونز الضوء على أن هناك حاجة ماسة إلى برامج مجتمعية تكميلية للمهارات الحياتية لتغيير المعايير المرتبطة بالنوع الاجتماعي وتلبية احتياجات اليافعين للمعلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية، وكذلك الحال بالنسبة للآباء والأمهات من أجل تعزيز التواصل بين الوالدين واليافعين بشأن هذه القضايا الحياتية الهامة، وإسهام نتائج هذا اللقاء في تسليط الضوء على الفجوات التي يواجهها اليافعين واليافعات في المجتمعات الأقل حظاً في الأردن، وتسهيل المناقشة حول كيفية معالجة المحددات الرئيسة للصحة الجنسية والإنجابية لليافعين والشباب، ومناقشة استجابة السياسات والبرامج لهذه التحديات. مع تحديد الأولويات المستندة على النتائج والأدلة لصانعي السياسات ومصممي البرامج للنهوض بتعزيز توفير المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية لليافعين وللشباب، بما في ذلك المجتمعات الأكثر تهميشاً.
وعليه، يأتي هذا اللقاء، الذي يجمع الشركاء من الحكومة والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع الأكاديمي والمدني، من أجل مناقشة تأثيرات نتائج الدراسات على السياسات والبرامج في الأردن، لا سيما فيما يتعلق بالتزامات الأردن نحو أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وكذلك أهداف الاستراتيجيات الوطنية للسكان2021-2030 والصحة الإنجابية والجنسية 2020-2030.

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