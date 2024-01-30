الإعلان عن نتائج الشامل الخميس

الإعلان عن نتائج الشامل الخميس
التاريخ
1/30/2024 4:28:11 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للامتحانات الاستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني إن نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الشتوية 2024 ستعلن خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس القادم الموافق 1 / 2 / 2024 في مركز الجامعة في السلط في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.
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