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الإعلان عن نتائج الشامل الخميس

1/30/2024 4:28:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للامتحانات الاستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني إن نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الشتوية 2024 ستعلن خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس القادم الموافق 1 / 2 / 2024 في مركز الجامعة في السلط في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

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