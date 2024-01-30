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الاحتلال يغتال 3 شبان فلسطينيين داخل مستشفى بجنين

1/30/2024 4:28:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اغتالت قوات خاصة اسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، 3 شبان فلسطينيين بينهم شقيقين، داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين.


والشهداء الذين اغتالتهم الاحتلال هم: الشقيقين محمد وباسل أيمن الغزاوي، ومحمد وليد جلامنة، علما أن الشهيد باسل مصاب ويتلقى العلاج في المستشفى منذ 25 تشرين أول / أكتوبر من العام الماضي.


وأوضحت مصادر من داخل المستشفى، أن نحو 10 أشخاص من أفراد القوة الخاصة تنكروا بالزي المدني، بلباس أطباء وممرضين، تسللوا الى المستشفى واتجهوا للطابق الثالث، واغتالوا الشبان الثلاثة باستخدام مسدسات كاتمة للصوت.


ودعت القوى الوطنية إلى الإضراب والنفير العام في جنين بعد اغتيال الشبان الثلاثة.-(وفا)

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