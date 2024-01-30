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خيارات واشنطن للرد على هجوم الأردن

1/30/2024 4:28:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقل موقع "بوليتيكو" عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس جو بايدن طلب من مستشاريه خيارات للرد من شأنها ردع أي هجمات أخرى ضد قوات أميركية بعد مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة 40 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة في الأردن.

وقال المسؤولون إن خيارات الرد المطروحة لدى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تشمل ضرب أصول بحرية إيرانية في مياه الخليج وعناصر إيرانية في سوريا والعراق.

وأضافوا أن من المرجح أن يأتي الرد الأميركي على شكل موجات ضد مجموعة من الأهداف، مشيرين إلى أن الشروع في الرد قد يتم خلال يومين من تاريخ إعطاء بايدن الضوء الأخضر لعملية عسكرية من هذا القبيل.

من جانبها، نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين أن ضرب إيران بشكل مباشر يعد أقل احتمالا، وأن الجيش الأميركي وضع خططا لضرب المستشارين والمدربين العسكريين الإيرانيين في العراق وسوريا في حالة مقتل قوات أميركية على يد المليشيات المدعومة من إيران في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأميركي قال أمس الاثنين إن فريقه للأمن القومي أطلعه خلال اجتماع بالبيت الأبيض على آخر التطورات الخاصة بالهجوم على قاعدة أميركية شمال شرقي الأردن.

وأضاف بايدن -في تغريدة نشرها على موقع إكس- أنه سيتم محاسبة المسؤولين عن الهجوم في الوقت والطريقة اللذين تختارهما الولايات المتحدة.

لا حرب مع إيران

في غضون ذلك، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن بلاده لا تسعى لحرب مع إيران ولا تريد التصعيد، لكنه اعتبر أن الهجوم الأخير على القوات الأميركية في الأردن كان تصعيدا واضحا ضد واشنطن، وأنها سترد عليه.

كما أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -أمس- أن الولايات المتحدة سترد "بحزم على كل اعتداء على قواتنا في التوقيت والمكان الذي نختاره".

في الإطار، أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن -أمس- أنه والرئيس جو بايدن لن يتسامحا مع أي هجوم يستهدف القوات الأميركية.

وقال أوستن خلال مباحثاته في واشنطن مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ إن بلاده ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها وقواتها.

وتتعرض القوات الأميركية في الشرق الأوسط لهجمات متصاعدة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على خلفية دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حربها على غزة.

من جانبها، قالت سابرينا سينغ نائبة المتحدث باسم البنتاغون -في مقابلة مع الجزيرة- إن الإشارات الأولى لدى وزارة الدفاع تشير إلى أن كتائب حزب الله في العراق هي من نفذ الهجوم الذي أدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين بالأردن.

وذكرت سينغ أن الرد سيكون في وقته المناسب، وأن البنتاغون ينتظر قرار الرئيس.

في الجانب الآخر، نفت طهران مسؤوليتها عن الهجوم، ووصفت الاتهامات الموجهة إليها بالباطلة.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت في وقت سابق -أمس- أن عدد العسكريين الأميركيين المصابين في هجوم الأردن ارتفع إلى أكثر من 40، ويعد الهجوم أول استهداف يخلف قتلى في صفوف القوات الأميركية منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

هجوم جديد

في تلك الأثناء، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين قولهم إنه تم إسقاط مسيرتين أخريين هاجمتا مواقع قريبة من القاعدة الأميركية في الأردن.

في الوقت نفسه، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق" إنها استهدفت بالصواريخ للمرة الثانية خلال 24 ساعة قاعدة الشدادي الأميركية شمال شرقي سوريا، وأكد مسؤول أميركي وقوع الهجوم.

من ناحية أخرى، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين أن التصدي لهجوم المسيّرة في الأردن فشل، لأنها اقتربت بالتزامن مع عودة مسيّرة أميركية إلى القاعدة.

وتعرضت القوات الأميركية في العراق وسوريا لـ165 هجوما -بما فيها الهجوم بشمال شرق الأردن- منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقا لما أعلنه البنتاغون الاثنين.-(وكالات)

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