قائد عسكري أميركي: الصواريخ والمسيّرات الحوثية تضرب الهدف خلال 75 ثانية

MENAFN - Alghad Newspaper) أشار قائد الأسطول الخامس الأميركي تشارلز برادفورد كوبر أمس الاثنين إلى أن صواريخ ومسيّرات الحوثيين يمكن أن تضرب هدفها في البحر الأحمر خلال 75 ثانية بمجرد إطلاقها، في حين لا تملك قواته سوى ما بين 9 و15 ثانية لاتخاذ قرار بإسقاط صاروخ أو مسيّرة حين يطلقها الحوثيون.



وأكد كوبر -في مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأميركية- أنه لم يسبق لأحد استهداف سفن تجارية أو سفن البحرية الأميركية بصواريخ باليستية.



واتهم كوبر إيران بدعم الحوثيين في اليمن بالمعلومات الاستخبارية لاستهداف الجيش الأميركي، غير أن البيت الأبيض أكد أن الولايات المتحدة لا تسعى للانخراط في حرب مع طهران.



يشار إلى أن الأسطول الخامس الأميركي هو أسطول تابع لسلاح البحرية، ويتخذ من المياه الإقليمية المقابلة للبحرين قاعدة له.



كما يذكر أن طائرات حربية أميركية وبريطانية تشن منذ 12 يناير/كانون الثاني الجاري غارات على مواقع عسكرية للحوثيين في أجزاء مختلفة من اليمن ردا على مهاجمة السفن في البحر الأحمر.



بالمقابل، يؤكد الحوثيون أن هذه الضربات، لا تؤثر على قدراتهم العسكرية، وأنهم سيواصلون هجماتهم التي بدأت في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر وإدخال المساعدات.



ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد منذ استهداف الحوثيين في التاسع من يناير/كانون الثاني الجاري، سفينة أميركية بشكل مباشر.-(وكالات)