منظمات إغاثية: تعليق تمويل الأونروا يهدد حياة الفلسطينيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) حذرت 9 منظمات إغاثة في رسالة مشتركة من أن تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يهدد حياة الفلسطينيين في غزة والمنطقة.
وأعربت الدول عن قلقها وغضبها من اتحاد بعض أكبر المانحين لتعليق التمويل للأونروا.
وأضافت أن تعليق تمويل الأونروا يؤثر على المساعدات التي يمكن وصفها بالمنقذة لحياة أكثر من مليوني مدني في قطاع غزة.
وعلّقت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا وألمانيا واليابان والنمسا ورومانيا ونيوزلندا تمويلهم للأونروا على خلفية اتهامات إسرائيلية لـ12 موظفا بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.-(الجزيرة)
MENAFN30012024000072011014ID1107785316
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.