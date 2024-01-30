الحكم على عمران خان بـ10 سنوات سجن بتهمة تسريب أسرار الدولة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) حُكم على رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان الثلاثاء، بالسجن 10 أعوام، على ما قالت وسائل إعلامية رسمية وناطق باسم حزبه، في إطار قضية مثيرة للجدل مرتبطة بتسريب وثائق دولة سرية.
وقال ناطق باسم حزب "حركة إنصاف" لوكالة فرانس برس، "حُكم على كلّ من رئيس الوزراء السابق عمران خان ونائب رئيس (حزب حركة إنصاف) شاه محمود قرشي بالسجن عشرة أعوام في هذه القضية".
MENAFN30012024000072011014ID1107785315
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.