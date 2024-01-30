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الحكم على عمران خان بـ10 سنوات سجن بتهمة تسريب أسرار الدولة

1/30/2024 4:27:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حُكم على رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان الثلاثاء، بالسجن 10 أعوام، على ما قالت وسائل إعلامية رسمية وناطق باسم حزبه، في إطار قضية مثيرة للجدل مرتبطة بتسريب وثائق دولة سرية.

وقال ناطق باسم حزب "حركة إنصاف" لوكالة فرانس برس، "حُكم على كلّ من رئيس الوزراء السابق عمران خان ونائب رئيس (حزب حركة إنصاف) شاه محمود قرشي بالسجن عشرة أعوام في هذه القضية".

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