السفير الصيني يزور جامعة فيلادلفيا لتعزيز التعاون الثنائي

MENAFN - Alghad Newspaper) في خطوة تعكس العلاقة الوثيقة بين جامعة فيلادلفيا والجانب الصيني، قام السفير الصيني تشن تشوان دونغ بزيارة لجامعة فيلادلفيا برفقة الدكتورة ليو من السفارة الصينية ؛ يوم أمس.

وخلال هذه الزيارة، التقى السفير برئيس الجامعة الدكتور عبدالله الجراح، ونائب الرئيس الدكتور خالد السرطاوي، إلى جانب عميد كلية الآداب والعلوم التربوية الدكتور غسان عبدالخالق، ومديرة معهد كونفوشيوس في جامعة فيلادلفيا الدكتورة ديما الملاحمة، والمديرة الصينية لمعهد كونفوشيوس في جامعة فيلادلفيا الدكتورة تسوي يانيان.

تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر بين السفارة الصينية وجامعة فيلادلفيا، وتعكس الإخلاص المشترك لتعزيز الروابط الثقافية وتوسيع آفاق التعاون الثقافي والأكاديمي بين الجانبين. وفي جو من الحوار الودّي وتبادل وجهات النظر، تم خلال الاجتماع التباحث حول مجالات التعاون الثقافي بين السفارة الصينية وجامعة فيلادلفيا ، وأشاد السفير بدور جامعة فيلادلفيا في تدريس اللغة الصينية ونشر الثقافة الصينية من خلال معهد كونفوشيوس وقسم اللغة الصينية وآدابها. كما عبّر الدكتور الجراح عن شكره وامتنانه للسفارة الصينية على دعمها المستمر لمعهد كونفوشيوس وبرنامج بكالوريوس اللغة الصينية وآدابها في الجامعة.

وأكد الطرفان على أهمية تعزيز الفهم المتبادل بين الشعبين الصيني والأردني، وزيادة فرص التبادل الثقافي لتوثيق العلاقات والروابط الثقافية، خاصة في مجالات تعلّم اللغة الصينية وتبادل الأساتذة والطلبة بين البلدين. هذا وأكد الجميع على وجود جوامع مشتركة بين ثقافة الشعبين الشرقيين كالكرم وحسن الضيافة والاهتمام بالعائلة وتقديس الروابط الأسرية واحترام الكبار وغيرها من الوشائج التي تجمع الشعبين الصيني والأردني.

كما شملت الزيارة لقاءً مع الكادر التدريسي في معهد كونفوشيوس في جامعة فيلادلفيا، حيث تم تسليط الضوء على دور المعهد في تعميق الفهم الثقافي وتعليم اللغة الصينية وإقامة العديد من الأنشطة الثقافية، خاصة مع ازدياد الإقبال على تعلّم اللغة الصينية عالميًا. وبخاصة لأن إجادة اللغة الصينية أصبحت مهارة لا غنى عنها في العصر الحالي، إذ ازداد الطلب عليها في سوق العمل مؤخرًا بعد أن غدت الصين إحدى أبرز القوى الاقتصادية على مستوى العالم . وتقديرا لهذه المبادرة الثقافية فقد قدم رئيس الجامعة للسفير الصيني درع الجامعة ، كما أهداه عميد كلية الآداب والعلوم التربوية نسخا من كتابه ( السور والعصفور ) الذي أصدره في أعقاب رحلة جماعية إلى الصين نظّمها معهد كونفوشيوس ، وضمّت عددا من أساتذة وطلاب جامعة فيلادلفيا .