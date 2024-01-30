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مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

1/30/2024 4:27:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.


وقالت دائرة الاوقاف الاسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته.


وأضافت، أن المتطرفين أدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.


كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين المقدسيين من الدخول اليه، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الرابع على التوالي.-(بترا)

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