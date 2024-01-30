مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الاوقاف الاسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته.
وأضافت، أن المتطرفين أدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.
كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين المقدسيين من الدخول اليه، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الرابع على التوالي.-(بترا)
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